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La inflación se ubicó en 2.5% en febrero y la economía sigue creciendo: ¿por qué el dinero aún no alcanza en EE.UU.?

El gasto sigue firme en EE.UU., pero los precios de vivienda, alimentos y servicios mantienen la presión sobre el bolsillo familiar

Aunque la inflación se moderó a 2.5% en febrero, el efecto acumulado de precios altos sigue pesando en los hogares.

Aunque la inflación se moderó a 2.5% en febrero, el efecto acumulado de precios altos sigue pesando en los hogares. Crédito: AP

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Por  José Luis Martínez

Este jueves 9 de abril el índice de gastos de consumo personal (PCE) reportó que la inflación anual fue de 2.5% en febrero, mientras la economía de Estados Unidos mantiene crecimiento, con un avance del 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en su medición más reciente, según la Oficina de Análisis Económico (BEA).

Ambos datos reflejan una aparente contradicción: pese a que la actividad económica sigue expandiéndose, millones de hogares —incluidas comunidades hispanas— enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos, debido al impacto acumulado de precios elevados en vivienda, alimentos y servicios.

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