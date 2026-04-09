La inflación se ubicó en 2.5% en febrero y la economía sigue creciendo: ¿por qué el dinero aún no alcanza en EE.UU.?

Este jueves 9 de abril el índice de gastos de consumo personal (PCE) reportó que la inflación anual fue de 2.5% en febrero, mientras la economía de Estados Unidos mantiene crecimiento, con un avance del 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en su medición más reciente, según la Oficina de Análisis Económico (BEA).

Ambos datos reflejan una aparente contradicción: pese a que la actividad económica sigue expandiéndose, millones de hogares —incluidas comunidades hispanas— enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos, debido al impacto acumulado de precios elevados en vivienda, alimentos y servicios.

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