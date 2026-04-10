Robert Lewandowski se ofrece al AC Milan: ¿Peligra Santi Giménez?

El futbolista polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski, se ha ofrecido al Milan como agente libre para incorporarse a sus filas con vistas a la próxima temporada, según contó este viernes el periódico italiano La Gazzetta dello Sport.

El delantero de 37 años termina su contrato con la entidad azulgrana este verano, lo que le permitiría llegar al conjunto ‘rossonero’ como agente libre, sin coste de traspaso para el club

italiano.

Esto complicaría más la situación del mexicano Santiago Giménez, quien ha tenido que luchar con lesiones en la última temporada y no ha convertido gol desde su regreso con el club rossonero.

En la información publicada por el portal italiano, se asegura que decir que el jugador se está ofreciendo al club milanista “es quedarse corto”, subrayando el firme deseo del ariete de jugar en San Siro.

Aunque el Milan no sería el único club detrás del delantero polaco, puesto que el Juventus de Turín sigue de cerca la situación del polaco y también estaría interesada en incorporarlo para reforzar su parcela ofensiva.

❗️Robert Lewandowski has offered himself to AC Milan.



They are very interested, but would offer him a contract with a low salary.



— @Gazzetta_it pic.twitter.com/9ZyUqtt3cp — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 10, 2026

AC Milan con sequía de goles en la Serie A

Lewandowski sería una gran opción para la delantera del AC Milan. Con 12 goles esta temporada en liga, el polaco superaría los registros actuales de los delanteros del Milán, como Rafael Leão (9) y Christian Pulisic (8), quienes atraviesan una notable sequía goleadora en este inicio de 2026.

Nicklas Fullkrug, quien llegó en el mercado de invierno, tiene 10 partidos sin anotar un gol. No marca desde el 18 de enero ante Lecce.

Pulisic no ha anotado goles con el club en este año, aunque dio una asistencia en la victoria frente a Torino.

Leao solo disputó 9 minutos en la derrota 0-1 ante Napoli tras recuperarse de una lesión. El portugués anotó su último gol el 1° de marzo en victoria ante Cremonese.

Santi Giménez deberá seguir sumando minutos y recuperando sensaciones tras su cirugía en el tobillo que le cortó el ritmo de llegada al fútbol italiano.

El AC Milan marcha en el tercer puesto de la tabla de posiciones con 63 puntos, a dos del Napoli en el segundo lugar y nueve del Inter Milan.

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