FC Barcelona presenta protesta a la UEFA por el arbitraje ante Atlético Madrid en Champions

El FC Barcelona presentó una queja formal a la UEFA por el posible penalti por mano de Marc Pubill que el árbitro rumano István Kovacs no señaló.

Tras el encuentro de cuartos de final de Champions League ante el Atlético de Madrid, el club catalán apunta a que la actuación arbitral fue “contraria a la normativa”, y que estos supuestos errores se han convertido en algo sistemático.

“Los servicios jurídicos del club han presentado una queja formal ante la UEFA en relación con los hechos ocurridos en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League disputado contra el Atlético de Madrid”, dice el comunicado azulgrana.

“El club considera que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa vigente, con incidencia directa en el desarrollo del encuentro y en su resultado”, añade.

ℹ️Comunicado del FC Barcelonahttps://t.co/Z4wO6uHCIK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 9, 2026

La reclamación del Barça “se centra” en la acción, que quedó en nada, cuando en el minuto 54 Juan Musso pareció poner el balón en juego y su compañero Marc Pubill, dentro del área, cogió el esférico con las manos para sacar de nuevo de portería, “sin que se señalara el correspondiente penalti”.

“El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error importante. En consecuencia, el club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes”, apunta el cuadro culé.

“En este mismo sentido, el FC Barcelona considera que no es la primera vez que, en recientes ediciones de la Champions, decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado gravemente al equipo, generando un claro agravio comparativo e impidiendo competir en igualdad de condiciones con otros clubes”, termina.

Indignación total del FC Barcelona

La polémica acción de Pubill se produjo cuando los catalanes ya jugaban con diez por culpa de la expulsión de Cubarsí y, además, el Atlético de Madrid ganaba por 0-1.De todas formas, no es la única jugada que disgustó a los azulgranas.

El club también entiende que Koke debió ser expulsado antes que el central catalán, pero que el colegiado le perdonó la segunda amarilla, aunque no lo recoge en el escrito enviado a la UEFA.

Hansi Flick, que no suele entrar a hablar de los árbitros, se expresó con mucha contundencia tras el partido de Champions. Incluso, dijo que esperaba tener una explicación oficial.

Esta mañana de jueves, Rafa Yuste, presidente en funciones, recogía el guante del técnico y aseguraba que el Barcelona iba a denunciar el arbitraje. Finalmente, sobre las 18.30 horas, la institución envió la queja formal a la UEFA

“Con los medios técnicos que tenemos en la sociedad y electrónicos en referencia al VAR, no entiendo que no se pitara un penalti clarísimo en mi opinión contra el Atlético de Madrid, dicho esto con todos los respetos para todo el mundo. Intencionado o no intencionado, se ve clarísima la jugada”, dijo Rafa Yuste.

“Hay que denunciarlo porque si no no habrá mejora. Todo el mundo se equivoca, pero son demasiadas veces y no lo podemos dejar pasar”, añadió el presidente en funciones. Durante todo el día, el club estuvo redactando la queja formal y, finalmente, la envió sobre las 18.30 horas.

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