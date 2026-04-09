Argentina enviará nueve árbitros al Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este jueves que contará con una delegación de nueve colegiados (entre jueces principales, asistentes y encargados del VAR) para el Mundial 2026. Esta cifra representa, según la propia entidad, “un récord histórico para el arbitraje nacional”.

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Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez fueron los elegidos para llevar el silbato principal en la máxima cita que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá. Con esta designación, Argentina se posiciona junto a Brazil como los dos países con mayor representación de jueces principales en el certamen.

Dentro de este selecto grupo, el nombre de Facundo Tello destaca por su bagaje previo. Tello es el único integrante del trío con kilómetros recorridos en la competición más importante del planeta, habiendo impartido justicia en tres encuentros de Qatar 2022. Su solidez en el campo le ha permitido mantener su estatus, mientras que para Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, el 2026 marcará el inicio de su historia en las Copas del Mundo.

La lista se completa con un quinteto de asistentes de primer nivel: Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro. Además, el ojo clínico en la cabina tecnológica estará a cargo de Hernán Mastrángelo, designado para las funciones de VAR.

La Copa Mundial 2026 de la FIFA contará con un total de 170 colegiados, lo que supone un incremento de 41 efectivos respecto a la edición anterior.

Mientras los jugadores de la selección nacional buscarán defender la corona obtenida en el desierto, el cuerpo arbitral argentino se prepara para demostrar que, en el arte de aplicar el reglamento, el país sigue estando en la vanguardia del fútbol global.

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