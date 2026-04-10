Sentencian a policía latino por muerte de motorizado al que trató de detener en pesquisa de drogas en Nueva York

Erik Durán fue sentenciado por la muerte de un sospechoso a bordo de una motocicleta, provocando que se cayera fatalmente en El Bronx, cuando era sargento de la policía de Nueva York.

Eric Duprey, de 30 años, murió a causa de las heridas que sufrió el 23 de agosto de 2023 en la calle 190 y la avenida Aqueduct, en University Heights.

Durán fue declarado culpable de homicidio involuntario y sentenciado el jueves a una pena de entre 3 y 9 años de prisión por arrojar una hielera llena de bebidas a Duprey, quien posteriormente chocó su scooter motorizado y falleció.

En su defensa, Durán afirmó que intentaba proteger a otros agentes del scooter que se les acercaba. «Acepté este trabajo para salvar vidas. Me sentí terrible en cuanto vi a Eric Duprey chocar», declaró ante el tribunal el jueves, añadiendo que «hizo todo lo que pudo» para atender las heridas del hombre.

«Nunca quise que esto sucediera», agregó, dirigiéndose directamente a la familia de Duprey en español, palabras que fueron traducidas por un intérprete judicial, reseñó CNN.

El juez Guy Mitchell declaró que no aceptaba la defensa del ex sargento: «La opinión del tribunal es que el acusado, el sargento Durán, estaba molesto porque el señor Duprey se estaba escapando» y reaccionó arrojando la hielera.

La madre de Duprey, Gretchen Soto, lloró mientras el ex oficial hablaba. Media hora antes, ella había dicho ante el tribunal: «No hay palabras para expresar lo que siento».

El caso ha movilizado tanto a los miembros de la Policía de Nueva York (NYPD) como a los activistas que exigen rendición de cuentas. El sindicato de Durán, la Asociación Benévola de Sargentos (SBA) -el 2do gremio policial más grande de NYC y el 5to a nivel nacional- asegura que miles de agentes han firmado una petición en línea solicitando que se le evite la pena de prisión.

Agentes vistiendo chaquetas de NYPD recorrieron en grupo los pasillos del tribunal en El Bronx antes de que se dictara la sentencia el jueves, mientras que un par de docenas de manifestantes protestaban en el exterior para exigir justicia para Duprey.

La fiscalía general del estado, Letitia James, solicitaron una pena de prisión de entre 3 y 9 años para Durán, argumentando que causó la muerte de Duprey de manera imprudente. «Hizo eso mientras estaba de servicio», y posteriormente intentó encubrir sus acciones, declaró ante el tribunal el fiscal Joseph Bianco.

El presidente de la SBA, Vincent Vallelong, ha declarado que la condena envía «un mensaje terrible a los policías que trabajan arduamente» respecto a los costos que conlleva defenderse a sí mismos y a sus compañeros.

Durán fue agente del NYPD durante 13 años antes de ser suspendido tras el incidente del choque. Fue destituido del cuerpo policial tras ser hallado culpable el pasado mes de febrero.

Duprey trabajaba como repartidor y tenía tres hijos pequeños. Su madre, quien afirmó haber estado en una videollamada con él justo antes de que falleciera, ha refutado las afirmaciones de la policía de que él vendía drogas y huyó de los agentes. «Es un incidente injusto», declaró Soto ayer a través de un intérprete de español. «Como madre, ahora tengo que extrañarlo todos los días».

La semana pasada un jurado declaró a Guy Rivera “no culpable” de asesinato en el tiroteo del oficial del NYPD Jonathan Diller, ocurrido el 25 de marzo de 2024, pero sí lo halló responsable de otros cuatro cargos por los que podría acumular una pena máxima que oscila entre los 90 años y la cadena perpetua.

La muerte de Diller reavivó las críticas al sistema judicial de Nueva York y al parecer por esa razón a la gobernadora demócrata Kathy Hochul se le pidió retirarse cuando acudió al funeral. En cambio el entonces polémico ex mandatario republicano Donald Trump sí fue bien recibido.