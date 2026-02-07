Declaran culpable a sargento del NYPD por homicidio tras lanzar una hielera que mató a un hombre en El Bronx

El sargento del Departamento de Policía de Nueva York Erik Durán fue declarado culpable de homicidio involuntario en segundo grado por la muerte de Eric Duprey, un hombre de 30 años que falleció tras ser golpeado por una hielera lanzada por el agente durante una operación policial en El Bronx en 2023.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó que Duran, de 38 años y miembro de la Unidad de Respuesta Táctica de Narcóticos, arrojó con fuerza el contenedor portátil contra Duprey mientras este conducía una motoneta, provocando el accidente que le costó la vida.

El policía deberá regresar al tribunal el 19 de marzo para la lectura de sentencia y enfrenta una pena máxima de entre cinco y 15 años de prisión.

“Ofrezco mis más sinceras condolencias a la familia y amigos de Eric Duprey. Si bien no puede devolver a Eric a sus seres queridos, la decisión de hoy honra su memoria”, declaró James al anunciar el fallo.

De acuerdo con ABC News, el veredicto fue emitido por el juez Guy Mitchell en un juicio sin jurado en la Corte Suprema de El Bronx. Antes de leer la decisión, el magistrado subrayó que “el hecho de que el acusado fuera policía no tiene importancia” y que fue tratado como cualquier otro imputado.

Las autoridades señalaron que el 23 de agosto de 2023 Duprey, sospechoso de vender drogas a un agente encubierto, intentó huir en su scooter cuando Duran tomó una hielera cercana y la lanzó para detenerlo.

El impacto hizo que perdiera el control del vehículo, chocara contra un árbol y terminara bajo un automóvil estacionado. Sufrió heridas fatales en la cabeza, según el mismo medio.

La defensa sostuvo que el sargento actuó para proteger su vida y la de otros agentes, y argumentó que el sospechoso se dirigía a gran velocidad hacia ellos.

Sin embargo, los fiscales afirmaron que Duprey no representaba una amenaza y que la muerte fue consecuencia de una acción imprudente. Según ABC7NY, el juez declaró a Duran culpable de homicidio involuntario, pero no de homicidio por negligencia criminal.

El caso incluyó videos de cámaras corporales y de vigilancia que, según la fiscalía, mostraban al agente “enojado y frustrado” porque la operación se estaba saliendo de control.

La esposa de la víctima, Orlyanis Vélez, expresó tras el fallo: “Tres años esperando justicia. Nunca perdí la fe”. Gretchen Soto, madre de Duprey, también afirmó que se alegra de que “se haya hecho justicia”.

No obstante, el presidente de la Asociación Benéfica de Sargentos, Vincent Vallelong, calificó el veredicto como “un error judicial” y aseguró que revisarán todas las opciones legales.

Duprey, padre de tres hijos y repartidor residente de El Bronx, murió casi de inmediato tras el impacto.

Erik Durán permanece suspendido con goce de sueldo mientras se define su situación judicial, de acuerdo con ABC News. La Oficina de Investigaciones Especiales de la fiscalía estatal, encargada de indagar muertes vinculadas a intervenciones policiales, estuvo a cargo del proceso.

El juez fijó además una fianza de 300,000 dólares o una alternativa parcialmente garantizada de $500,000, informó la Fiscalía General.

