Trump planea construir un arco del triunfo de 76 metros en Washington: así es el diseño

El presidente Donald Trump presentó planes para la construcción de un nuevo arco triunfal en Washington D.C., una estructura monumental que incluiría una figura alada dorada con antorcha y corona, flanqueada por águilas y leones, según los planos divulgados el viernes por la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos.

El diseño, de 12 páginas, detalla que el monumento alcanzaría una altura de 76,2 metros (250 pies) desde su base hasta la parte superior de la antorcha. En sus laterales se inscribirían en letras doradas las frases “Una nación bajo Dios” y “Libertad y justicia para todos”.

Foto: Jon Elswick / AP

De acuerdo con el proyecto, el arco se ubicaría en una rotonda estratégica entre el Monumento a Lincoln, al este, y el Cementerio Nacional de Arlington, al oeste, en el eje que conecta Washington con el norte de Virginia.

Su escala superaría ampliamente la del propio Monumento a Lincoln, que mide 30,2 metros.

Foto: Jon Elswick / AP

Trump señaló que la capital estadounidense ya había contemplado la construcción de un arco de este tipo hace más de dos siglos. “Fue interrumpido por la Guerra Civil, y por eso nunca se construyó. Luego hubo otro intento en 1902, pero tampoco se concretó”, afirmó en febrero.

El mandatario también ha argumentado que las principales capitales del mundo cuentan con monumentos similares, mientras que Washington carecería de una estructura equivalente de gran escala.

El proyecto se enmarca en una serie de intervenciones arquitectónicas impulsadas durante su segundo mandato, que incluyen la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca, modificaciones en el Despacho Oval y la transformación del Jardín de las Rosas en un patio cubierto de piedra.

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