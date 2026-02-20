El Aeropuerto Internacional de Palm Beach podría cambiar su nombre a Presidente Donald J. Trump

El Aeropuerto Internacional de Palm Beach, ubicado en West Palm Beach, podría llevar pronto el nombre del presidente Donald Trump. Ambas cámaras de la Legislatura de Florida aprobaron proyectos de ley que permitirían este cambio, acercando la infraestructura local al club Mar-a-Lago del mandatario.

El proyecto de ley de 706 del Senado, impulsado por Joe Gruters y la senadora Debbie Mayfield, fue asociado con el Proyecto de Ley 919 de la Cámara de Representantes, presentado por la legisladora Meg Weinberger, cuyo distrito incluye el aeropuerto. La Cámara aprobó la medida el viernes por la mañana.

Detalles del proyecto de ley

El texto establece que el aeropuerto, actualmente conocido como Aeropuerto Internacional de Palm Beach, pasará a llamarse Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump. La ley también asigna fondos al condado de Palm Beach para los esfuerzos de renovación de marca relacionados con el cambio de nombre.

Además, se mencionó un proyecto paralelo del representante Addison McDowell para retirar el nombre del exsecretario de Estado John Foster Dulles del aeropuerto de Washington en Virginia, buscando resaltar a Trump y Reagan en la capital del país.

Siguientes pasos y aprobaciones necesarias

El cambio de nombre aún requiere la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA) y del gobernador Ron DeSantis. Una portavoz del gobernador indicó que aún no ha recibido el proyecto de ley, pero que será revisado una vez entregado oficialmente.

Reacciones y críticas

Demócratas de Florida alertaron sobre los costos estimados de 5 millones de dólares para los cambios de marca y posibles beneficios que podría obtener la familia Trump con la iniciativa.

Este cambio se suma a recientes nombramientos que incluyen infraestructura con el nombre de Trump, como el “Trump-Kennedy Center” en Washington y autopistas en Florida y Oklahoma.

Sigue leyendo: