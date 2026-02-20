El Aeropuerto Internacional de Palm Beach podría cambiar su nombre a Presidente Donald J. Trump
Proyectos de ley aprobados por la Legislatura de Florida promueven el cambio de nombre del Internacional de Palm Beach
El Aeropuerto Internacional de Palm Beach, ubicado en West Palm Beach, podría llevar pronto el nombre del presidente Donald Trump. Ambas cámaras de la Legislatura de Florida aprobaron proyectos de ley que permitirían este cambio, acercando la infraestructura local al club Mar-a-Lago del mandatario.
El proyecto de ley de 706 del Senado, impulsado por Joe Gruters y la senadora Debbie Mayfield, fue asociado con el Proyecto de Ley 919 de la Cámara de Representantes, presentado por la legisladora Meg Weinberger, cuyo distrito incluye el aeropuerto. La Cámara aprobó la medida el viernes por la mañana.
Detalles del proyecto de ley
El texto establece que el aeropuerto, actualmente conocido como Aeropuerto Internacional de Palm Beach, pasará a llamarse Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump. La ley también asigna fondos al condado de Palm Beach para los esfuerzos de renovación de marca relacionados con el cambio de nombre.
Además, se mencionó un proyecto paralelo del representante Addison McDowell para retirar el nombre del exsecretario de Estado John Foster Dulles del aeropuerto de Washington en Virginia, buscando resaltar a Trump y Reagan en la capital del país.
Siguientes pasos y aprobaciones necesarias
El cambio de nombre aún requiere la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA) y del gobernador Ron DeSantis. Una portavoz del gobernador indicó que aún no ha recibido el proyecto de ley, pero que será revisado una vez entregado oficialmente.
Reacciones y críticas
Demócratas de Florida alertaron sobre los costos estimados de 5 millones de dólares para los cambios de marca y posibles beneficios que podría obtener la familia Trump con la iniciativa.
Este cambio se suma a recientes nombramientos que incluyen infraestructura con el nombre de Trump, como el “Trump-Kennedy Center” en Washington y autopistas en Florida y Oklahoma.
Sigue leyendo:
- Fiscal general de Nueva York celebra fallo de la Corte Suprema contra los aranceles de Trump
- Donald Trump firmó orden para imponer arancel global del 10% tras fallo del Supremo
- Melania Trump dona al Smithsonian el traje que lució en la gala inaugural de 2025
- Donald Trump anuncia arancel global del 10% tras revés de la Corte Suprema