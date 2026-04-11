Recuperar el cabello en la menopausia sí es posible

La caída del cabello durante la perimenopausia y la menopausia es una preocupación común, pero no siempre irreversible.

Para la tricóloga Danilsa Encarnación, con 18 años de experiencia en el Philip Kingsley Trichological Centre de NYC, entender el origen del problema es clave antes de iniciar cualquier tratamiento. A continuación la experta explica cómo diferenciar una caída hormonal de otras causas y cuáles son las soluciones más efectivas.

¿Se puede recuperar el cabello perdido durante la menopausia?

Sí, en muchos casos se puede recuperar. Todo depende del estado del folículo. Si todavía está activo, aunque debilitado, se puede estimular para que produzca cabello más fuerte. El reto mayor es cuando el folículo deja de producir completamente.

¿Cómo saber si la caída del cabello es hormonal?

La única forma precisa es a través de análisis de sangre. Evaluamos hormonas, vitaminas y minerales. Muchas veces las pacientes asumen que es hormonal, pero puede tratarse de deficiencias nutricionales, estrés o problemas médicos como la tiroides.

¿Qué ocurre en el cabello durante la menopausia?

Hay una disminución del estrógeno, lo que altera el ciclo del cabello. Además, aumenta el impacto de la testosterona, que se convierte en dihidrotestosterona (DHT). Este proceso miniaturiza el folículo, haciendo que el cabello crezca más fino y débil.

¿Cómo se manifiesta esa caída hormonal?

Se nota principalmente en la línea frontal y la coronilla. El cabello pierde densidad, volumen y cambia de textura. Muchas mujeres dicen que su pelo ya no “se comporta igual”.

Danilsa Encarnación, tricóloga del Philip Kingsley Trichological Centre en Nueva York./Cortesía

¿Qué otros factores influyen en la caída?

Muchos. Entre los más comunes:

Deficiencia de hierro o ferritina

Bajos niveles de vitaminas

Estrés (cortisol elevado)

Problemas de tiroides

El cabello es muy sensible a cualquier desequilibrio interno.

¿Qué papel juega la alimentación o los suplementos?

Es fundamental, pero no se debe suplementar sin saber. Muchas personas toman vitaminas innecesariamente. Para el cabello, no basta con estar en rangos “normales”; necesitamos niveles óptimos, especialmente de hierro y vitaminas del grupo B.

Hay que parar la caída a tiempo con tratamientos y cuidados especiales./Shutterstock

¿Cuáles son los tratamientos más efectivos?

Depende de cada caso, pero generalmente combinamos:

Terapia de reemplazo hormonal (cuando es necesario)

Tratamientos tópicos directamente en el cuero cabelludo

Minoxidil para prolongar la fase de crecimiento

Ingredientes que mejoran la circulación y reducen inflamación

No hay una solución única; es un enfoque integral.

¿Cuánto tiempo tarda en verse mejoría?

No es inmediato. Al principio incluso puede haber más caída porque el ciclo del cabello se está reajustando. Los resultados suelen verse entre tres meses y un año.

¿El tratamiento debe ser continuo?

Sí. Es un compromiso a largo plazo. El cabello funciona por ciclos, y si se interrumpe el tratamiento, se pueden perder los avances.

¿Qué cuidados básicos recomienda?

Mantener el cuero cabelludo limpio

Ser constante con los tratamientos

Exfoliar el cuero cabelludo semanalmente

Evitar el uso excesivo de calor

¿Cuál es el error más común que ve en pacientes?

Autodiagnosticarse y comprar productos sin saber la causa real. Eso lleva a gastar dinero sin resultados. El primer paso siempre debe ser entender qué está pasando internamente.

En una frase, ¿qué deben tener claro las mujeres sobre este tema?

Que la caída del cabello durante la menopausia es tratable, pero requiere diagnóstico, paciencia y constancia.

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