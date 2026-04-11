Se acerca el plazo para declarar impuestos: En NYC hay asesores gratuitos

El próximo miércoles 15 de abril vence el plazo para que los contribuyentes se pongan al día en la declaración de sus impuestos y aunque el pago a contadores que ayudan a llenar las declaraciones puede significar un golpe al bolsillo de miles de neoyorquinos, la buena nueva es que en la Gran Manzana hay asesores totalmente gratuitos.

Con el reloj haciendo el conteo regresivo, la pregunta que neoyorquinos con procesos migratorios pendientes quienes cuentan con permisos de trabajo, como Eugenia Martínez, quien es solicitante de asilo, es si deberían o no declarar sus impuestos este año. La ofensiva que asegura ver a diario desde la administración federal la hace cuestionarse si es mejor cumplir con su obligación tributaria o no realizar ningún movimiento que la pueda poner en riesgo.

“Con tantas cosas que hemos visto y escuchado que le están pasando a inmigrantes. Y siendo esta la primera vez que tengo que declarar impuestos, la verdad no sé qué hacer. Tengo temor de dar más información sobre mi y sobre mi familia”, asegura la madre colombiana.

Y aunque el temor manifestado por la inmigrante es entendible, la respuesta de contadores como José Rodríguez, quien está ayudando a neoyorquinos de bajos y medianos ingresos a llenar sus planillas tributarias “sin que la gente tenga que pagar un sólo peso” es contundente: lo mejor es cumplir con la obligación y declarar impuestos antes del 15 de abril si se superó el monto mínimo de ingresos que exonera de hacerlo.

De acuerdo al experto, tal y como los exige la ley, este año, contribuyente solos, quienes en 2025 hayan tenido ingresos de $15,750 o más, y parejas que hayan recibido $31,500 o más, que cuenten con un número de seguro social y/o permiso de trabajo, “deben declarar sus taxes” para ahorrarse dolores de cabeza.

“Todas las personas que tengan un número de seguro social y hayan tenido ingresos por encima del mínimo que exonera las declaraciones es requerido por la ley a declarar sus impuestos, incluyendo a los inmigrantes con solicitudes de asilo pendientes y a quienes tienen otros casos pendientes”, asegura el contador, al tiempo que habla de un doble beneficio.

“Además de evitarse líos y atrasarse con el IRS, lo que después sí puede meterlos en situaciones más serias, quienes conocemos el sistema tributario de este país aprendemos que uno siempre debe estar al día con los taxes. Eso demuestra de paso buen carácter moral, un requisito esencial para obtener beneficios migratorios, como la residencia y la ciudadanía”, recalcó.

El llamado de organizaciones comunitarias es a que los neoyorquinos cumplan con su obligación haciendo el reporte tributario y que aprovechen que en todos los condados de la ciudad hay expertos de impuestos, listos para echarles la mano sin ningún costo, gracias al programa de la Ciudad “NYC Free Tax Prep”.

“La mayoría de las personas que trabajan en los Estados Unidos deben presentar una declaración de impuestos para reportar sus ingresos. Existen montos de ingresos específicos que exigen la presentación de la declaración, los cuales dependen de su edad y de su estado civil para efectos fiscales”, asegura la organización Make the Road NY. “Usted debe consultar a un profesional de impuestos para determinar si está obligado a presentar su declaración”.

Sin embargo, la organización advirtió que luego de que en abril del año pasado el Servicio de Impuestos Internos (IRS) firmara un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para permitir el intercambio de información privada de los contribuyentes, mostró que han compartido datos de contribuyentes.

A pesar de que dichos acuerdos generaron demandas en los tribunales, ya que iban contra el Código de Impuestos Internos que prohíbe la divulgación de la información de los contribuyentes, salvo contadas excepciones, en agosto de 2025, el IRS entregó a ICE las direcciones de más de 47,000 contribuyentes que contaban con órdenes definitivas de expulsión.

“El 5 de febrero pasado un juez de distrito de los Estados Unidos en Massachusetts ordenó al IRS y a la SSA que dejaran de compartir datos de los contribuyentes con el DHS y ICE, y prohibió l ICE utilizar la información que ya le había sido proporcionada por el IRS”, manifestó Make the Road NY.

En casos particulares, especialmente con quienes declaran impuestos usando el llamado ITIN number, tramitado para personas indocumentadas para propósitos tributarios, la recomendación es consultar con un abogado especialmente si un contribuyente tiene o cree tener alguna orden de deportación pendiente.

El Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo (ASAP) también advierte que a pesar de la orden del juez de frenar el intercambio y uso de información de los contribuyentes con ICE, puede darse el caso de que se sigan compartiendo datos.

“El riesgo principal al presentar su declaración de impuestos es que el IRS (Servicio de Impuestos Internos) podría compartir información personal, como su dirección, con agencias de inmigración u otras entidades gubernamentales en el futuro”, asegura la ASAP, pero advierte que en el caso de solicitantes de asilo y quienes están tramitando otro tipo de beneficios migratorios y ajustes las autoridades federales ya tienen su información por lo que no tendría un efecto destacable.

“Para muchos solicitantes de asilo, las agencias de inmigración ya poseen parte de esta información, por lo que presentar la declaración de impuestos podría no representar un riesgo adicional significativo. Las decisiones relacionadas con el intercambio de datos y la privacidad son personales; solo usted puede determinar cuánto valora mantener su información en privado”, agregaron, destacando que por el contrario hay beneficios que pueden reclamarse al declarar impuestos.

“Puede recibir reembolsos. Cuando trabaja en los EE.UU., a veces una parte de sus ingresos es retenida automáticamente por los gobiernos estatal y federal. Al presentar su declaración de impuestos, es posible que sea elegible para recuperar parte de ese dinero en forma de reembolso de impuestos”, explicaron. “Podría recibir también pagos del Crédito Tributario por Hijos. El Crédito Tributario por Hijos es un pago otorgado por el gobierno de los EE. UU. para ayudar a las familias con niños. Para recibir los pagos de este crédito, al menos uno de los padres que presenta la declaración de impuestos, así como sus hijos, deben contar con números de Seguro Social”.

Armando Veloz, quien el miércoles pasado acudió a uno de los 140 centros promovidos por la administración Municipal para ayudar a contribuyentes con ingresos bajos y medianos a llenar sus planillas de impuestos a tiempo, aseguró que gracias a ese servicio pudo ahorrarse una buena cantidad de dinero e instó a neoyorquinos que todavía no han llenado sus declaraciones a que lo hagan.

“Estos sitios le economizan a uno por lo menos $200 y $300 chelitos y es bien rápido. Yo ando en un proceso de ajuste por matrimonio y estoy haciendo los taxes porque mi abogado me dice que no hacerlo me puede traer problemas, pero conozco a gente que tiene permisos de trabajo vencidos o que tienen cosas con ICE y ellos si deben mejor hablar con sus abogados y no tirase a lo loco sin saber”, comentó el dominicano. “Es mejor estar tranquilo y saber que uno hizo los impuestos a tiempo y si es de a gratis mejor. Hay que aprovechar estos servicios y no pasarse del 15 de abril”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también se sumó al llamado y al hablar del programa de ayuda gratuita para llenar planillas mencionó que “los neoyorquinos no deberían tener que sortear obstáculos ni pagar tarifas exorbitantes simplemente para presentar sus declaraciones de impuestos”.

Y sobre la iniciativa NYC Free Tax Prep, el mandatario destacó que la meta es “ayudar a los neoyorquinos a presentar sus declaraciones de forma gratuita, recibir los reembolsos de impuestos que les corresponden y evitar tarifas ocultas y estafas fiscales”.

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