Propuestas de subir impuestos a los más adinerados de NY es la manzana de la discordia en el presupuesto estatal 2027

A medida que se aproxima el vencimiento del plazo constitucional del 1 de abril para la aprobación del presupuesto del Estado de Nueva York, las proyecciones sugieren un escenario similar al de ejercicios fiscales precedentes: la gobernadora y los legisladores negociando en un terreno con varias piedras de tranca, desacuerdos y puntos irreconciliables.

Esta situación deriva de las discrepancias entre los miembros del Senado y la Asamblea con Kathy Hochul, respecto a aproximadamente doce propuestas legislativas fundamentales, que regularán el desembolso de los 260,000 millones de dólares previstos para el próximo año fiscal.

“Al igual que en 2024, existen posiciones que no tienen un punto intermedio. Quizás la más importante es la propuesta de aumentar los impuestos a los más ricos del estado, algo con lo cual la gobernadora no se ha mostrado de acuerdo”, indicó a El Diario, una fuente de la Asamblea Estatal.

En efecto, como confirman medios locales, ya las dos cámaras legislativas presentaron sus contrapropuestas al presupuesto ejecutivo de la mandataria estatal y precisamente el mayor desacuerdo radica en el alza de los taxes: los legisladores demócratas del ala más progresista empujan una vez más, aumentos impositivos para las personas adineradas y las corporaciones con el fin de financiar la ampliación de los programas sociales.

Este año la bancada demócrata cuenta como aliado con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien ha convertido el incremento a la tasa impositiva a los multimillonarios, en una vía para evitar un ajuste en el impuesto a la propiedad a los residentes de la Gran Manzana, para solventar el déficit en las arcas municipales.

La semana pasada en un foro público, la gobernadora dejó clara su posición de no ceder a la aprobación de impuestos a los más ricos, bajo la idea de que inversionistas y grandes empresarios seguirán abandonando Nueva York: “quizás el primer paso debería ser ir a Palm Beach y ver a quién podemos traer de vuelta, porque nuestra base impositiva se ha erosionado. Debo considerar que competimos con otros estados que imponen una menor carga fiscal a sus empresas”.

Nueva York para Todos

La prioridad de la gobernadora en este año, en que se juega su reelección, ha sido nuevos gastos destinados al cuidado infantil y mantener los aumentos en la ayuda escolar para todos los condados.

De igual forma plantea una contribución estatal multimillonaria al gasto de Medicaid para compensar los recortes federales implementados el año pasado.

“En estos puntos también hay desacuerdos porque algunos legisladores aspiran mayores fondos para estos programas sociales que impactan la salud y la educación de los más vulnerables. El anteproyecto ‘Nueva York para Todos’ (New York for All), el cual de una manera más radical, prohibiría que agencias municipales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es un tema que también podría trancar el juego para que este presupuesto se apruebe en los plazos legales”, compartieron fuentes familiarizadas con estas negociaciones en Albany.

También hay desacuerdo sobre cómo ayudar a quienes están en riesgo de perder cobertura médica esencial tras cambios federales, y las regulaciones ambientales, pues Hochul ha sugerido suavizar algunos mandatos por costos, lo que ha generado críticas de ambientalistas.

La mandataria neoyorquina en cambio ha promovido su propio paquete con ciertas protecciones a los inmigrantes con algunos puntos en común, como limitar la cooperación local con ICE y exigir órdenes judiciales en lugares sensibles.

Grupos y legisladores pro-inmigración siguen presionando para que se apoye New York for All en su totalidad, argumentando que sus propuestas son más amplias y ofrecen mayores protecciones.

De hecho, esta semana una coalición más amplia de activistas y líderes electos anuncian grandes movilizaciones para alentar que finalmente pase esta legislación.

“Otros estados como California, Illinois y Nueva Jersey ya han dado este paso crítico para proteger a los residentes inmigrantes. Nueva York debe responder con claridad, valentía y compasión. Hacemos un llamado a ustedes, nuestros líderes electos, para que protejan a los neoyorquinos inmigrantes y aprueben la Ley New York for All”, indicaron en una misiva una coalición de líderes comunitarios.

La alta factura eléctrica

Por su parte, la líder de la mayoría del Senado del estado de Nueva York, Stewart-Cousins, ha manifestado como su punto de honor, que en el plan de gastos definitivo, se aborde el alto costo de los servicios públicos, especialmente la energía eléctrica.

“Estamos presionando a la Comisión de Servicios Públicos para que revise los aumentos de tarifas. Buscaremos adoptar un enfoque más sensible hacia el consumidor en lo que respecta a los servicios públicos. Intentaremos presionar para que se piense primero en nuestros consumidores y no se preocupen tanto por los accionistas de las corporaciones”, aseveró Stewart.

Impuesto a los ricos: