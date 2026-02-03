Nueva York ofrecerá ayuda gratis para preparar impuestos durante la temporada 2026

La Alcaldía de Nueva York anunció este martes el inicio de servicios gratuitos para preparación de impuestos como parte del programa NYC Free Tax Prep, una iniciativa que busca ayudar a residentes elegibles a presentar su declaración sin costo durante la temporada fiscal 2026.

El anuncio fue realizado por el alcalde Zohran Kwame Mamdani, junto con el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), NYC Health + Hospitals y MetroPlusHealth.

De acuerdo con autoridades locales, el programa ayudó el año pasado a completar más de 110,000 declaraciones, lo que permitió a los contribuyentes ahorrar en promedio 346 dólares en tarifas de preparación y generó ahorros estimados de 38.2 millones de dólares en toda la ciudad.

¿Quiénes pueden recibir preparación gratuita de impuestos en Nueva York?

El programa está disponible para personas que viven o trabajan en la ciudad y cumplen con ciertos límites de ingresos:

Familias que ganan 97,000 dólares o menos al año

Individuos o parejas sin dependientes que ganan 68,000 dólares o menos

Autoridades estiman que aproximadamente la mitad de los neoyorquinos podrían ser elegibles para recibir el servicio.

¿Dónde se puede obtener ayuda gratuita para impuestos?

El programa cuenta con más de 140 centros de asistencia en los cinco condados de Nueva York, incluyendo sedes de:

NYC Health + Hospitals

MetroPlusHealth

Centros comunitarios asociados

Los residentes también pueden:

Llamar al 311

Visitar nyc.gov/TaxPrep

Usar el mapa interactivo para localizar el centro más cercano

Tipos de servicios disponibles

El programa ofrece varias opciones para facilitar la declaración de impuestos según las necesidades de cada contribuyente.

Preparación presencial

Voluntarios certificados por el IRS ayudan a completar la declaración en centros autorizados.

Servicio Drop-Off

Los contribuyentes pueden dejar sus documentos y recoger la declaración terminada posteriormente.

Preparación virtual

Permite completar el proceso mediante videollamadas seguras con especialistas certificados.

Preparación asistida en línea

Los contribuyentes pueden llenar su declaración por internet con apoyo telefónico o por correo electrónico.

Apoyo adicional para trabajadores independientes y freelancers

El programa también ofrece servicios especializados para:

Trabajadores de plataformas digitales

Freelancers

Pequeños empresarios

Para ser elegible, los contribuyentes deben tener gastos comerciales de $250,000 dólares o menos.

Además, pueden recibir:

Asistencia para declaraciones trimestrales

Talleres sobre registro financiero

Orientación fiscal personalizada

Idiomas disponibles para el servicio

Algunos centros ofrecen atención en:

Español

Árabe

Chino

Ruso

Urdu

Cuando no hay disponibilidad presencial, se utiliza un sistema telefónico autorizado por el IRS para traducción en tiempo real.

Advertencia sobre preparadores de impuestos privados

La ciudad también anunció que reforzará inspecciones para detectar prácticas abusivas en la industria de preparación de impuestos pagada.

En su mensaje, las autoridades alertaron a los contribuyentes neoyorquinos sobre:

Tarifas ocultas

Cobros excesivos

Préstamos disfrazados como reembolsos rápidos

Funcionarios recomiendan solicitar siempre la Declaración de Derechos del Consumidor para Preparadores de Impuestos antes de contratar servicios privados.

Fechas importantes de la temporada fiscal 2026

El IRS comenzó a aceptar declaraciones el 26 de enero de 2026 y el plazo oficial para presentar impuestos es el 15 de abril de 2026.

Sin embargo, algunos centros del programa gratuito continúan operando durante todo el año para ayudar a:

Contribuyentes que presentan tarde

Declaraciones de años anteriores

Trabajadores independientes

Preguntas frecuentes sobre NYC Free Tax Prep

¿El servicio realmente es gratuito?

Sí. El programa está financiado por la ciudad y no cobra tarifas por la preparación de impuestos.

¿Necesito cita previa?

Algunos centros requieren cita, mientras que otros aceptan visitas. Se recomienda verificar en el sitio oficial o llamar al 311.

¿Puedo recibir ayuda si soy trabajador independiente?

Sí. Existen centros especializados para freelancers y trabajadores de plataformas digitales.

¿El programa ayuda a obtener créditos fiscales?

Sí. Los voluntarios ayudan a identificar créditos disponibles como el Empire State Child Tax Credit.

¿Se puede recibir ayuda en español?

Sí. Varios centros ofrecen atención en español y otros idiomas.

📌 Mensaje final

El programa NYC Free Tax Prep busca facilitar que miles de residentes presenten su declaración sin pagar honorarios y obtengan todos los reembolsos y créditos fiscales disponibles.

Con múltiples opciones presenciales, virtuales y en línea, el servicio representa una alternativa confiable frente a preparadores privados y puede ayudar a muchas familias a proteger su economía durante la temporada fiscal 2026.

