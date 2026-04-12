Clima de hoy en Chicago para este domingo 12 de abril

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Por eso mismo, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 12 de abril.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) y una mínima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) . Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 57 durante el día y del 94 durante la noche. Luego, habrá cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 18.64 mph de máxima en el día y los 20.51 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:16 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:28 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos cielos cubiertos con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 77 grados Fahrenheit (25 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 64 (18ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 60% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima