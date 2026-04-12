Irán culpa a EE.UU. del fracaso de las conversaciones en Pakistán

El presidente del Parlamento de Irán, principal negociador de su país, Mohammad Bagher Ghalibaf, atribuyó la falta de resultados a la postura de EE.UU., y señaló que el factor determinante fue la “falta de confianza” generada durante el proceso.

A través de sus redes sociales, Ghalibaf sostuvo que Irán presentó “iniciativas con visión de futuro”, pero argumentó que el equipo de Washington no logró generar las garantías necesarias para Teherán. Enfatizó además que, tras los encuentros, la lógica de su nación ha quedado clara para la contraparte.

“Es hora de que decida si puede ganarse nuestra confianza o no”, afirmó Ghalibaf en referencia a la administración estadounidense, informó ABC News.

Las negociaciones diplomáticas entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos, desarrolladas en la capital de Pakistán, concluyeron este domingo sin la firma de un pacto. Tras un ciclo de reuniones que se extendió por 21 horas, los representantes de ambos gobiernos ofrecieron balances distintos sobre los obstáculos que impidieron el consenso.

Pakistán pide el cese de hostilidades de ambos bandos

Por su parte, el gobierno de Pakistán, a través de su ministro de Exteriores, Ishaq Da, reafirmó su compromiso de mantener los canales de comunicación abiertos entre ambos países, pero pidió que respeten el actual cese al fuego.

“Es imperativo que las partes sigan cumpliendo su compromiso de alto el fuego”, señaló Dar, quien calificó las conversaciones como “intensas”.

Asimismo, el ministro expresó su voluntad de seguir facilitando el “compromiso y el diálogo” para alcanzar objetivos a largo plazo: “Esperamos que ambas partes continúen con este espíritu positivo para lograr una paz duradera y la prosperidad para toda la región y más allá“.

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