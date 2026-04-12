La próxima misión lunar ya está en marcha tras el histórico vuelo de Artemis II

Tras el exitoso regreso de la misión Artemis II, la NASA ya apunta a su próximo gran paso en la exploración lunar, con Artemis III en el horizonte inmediato y preparativos en marcha que anticipan una nueva etapa en la carrera por volver a la Luna.

El amerizaje en el Pacífico de los cuatro astronautas que protagonizaron el primer viaje lunar tripulado en más de medio siglo marcó un hito para la agencia espacial. La misión dejó imágenes inéditas de la cara oculta del satélite, captó un eclipse solar total desde el espacio y estableció un récord de distancia para la humanidad, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

Pero, lejos de cerrar un ciclo, el logro acelera el calendario. “La próxima misión está a la vuelta de la esquina”, afirmó Rick Henfling, director de vuelo de reentrada, tras el regreso de la tripulación.

Artemis III, prevista para el próximo año, será clave para allanar el camino hacia futuros alunizajes. En esta fase, los astronautas, aún por anunciar, practicarán el acoplamiento de la cápsula Orion con uno o dos módulos lunares en órbita terrestre, una maniobra esencial para las misiones posteriores.

En paralelo, empresas privadas como SpaceX y Blue Origin compiten por desarrollar el módulo que llevará a los astronautas a la superficie lunar. La nave Starship, de Elon Musk, y el sistema Blue Moon, de Jeff Bezos, avanzan en pruebas con la vista puesta en Artemis IV, que buscará concretar un alunizaje en 2028.

El objetivo final va más allá de repetir las hazañas del programa Apolo. La NASA planea establecer una presencia sostenible en la Luna, especialmente en la región del polo sur, donde se cree que existen importantes reservas de hielo en cráteres permanentemente en sombra.

Ese recurso podría ser clave para generar agua y combustible en futuras misiones.

“La larga espera ha terminado”

El sistema de acoplamiento para Artemis III se encuentra en el Centro Espacial Kennedy, mientras que nuevas pruebas de los módulos lunares están previstas para los próximos meses.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, destacó que el regreso a la Luna representa el inicio de una nueva etapa. “La larga espera ha terminado”, afirmó durante la bienvenida a los astronautas, quienes fueron recibidos en Houston tras casi diez días de misión.

Más allá de los avances técnicos, Artemis II también marcó un cambio en la forma de contar la exploración espacial. La tripulación —que incluyó a la primera mujer, la primera persona de color y el primer no estadounidense en una misión lunar— compartió abiertamente sus emociones durante el viaje, desde el asombro por las vistas hasta recuerdos personales, como el homenaje a la fallecida esposa del comandante Reid Wiseman.

“Explorar implica asumir peligros, pero hay que saber gestionarlos”, señaló el alto funcionario Amit Kshatriya.

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