Machado afirma que Venezuela está “lista” para elecciones y reitera su pronto regreso

La líder opositora venezolana y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, afirmó este domingo que la sociedad del país está preparada para avanzar hacia un proceso electoral que permita una transición democrática, y aseguró que regresará a Venezuela “muy pronto”.

Durante una intervención virtual en una rueda de prensa de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Machado sostuvo que el país cuenta con las condiciones sociales necesarias para ese cambio.

“No hay otra sociedad en el mundo que esté mejor preparada para la democracia y para una genuina y completa transición que la sociedad venezolana”, declaró.

La nobel de la paz también señaló que existe una dirigencia política organizada y alineada para actuar en este escenario, aunque no ofreció detalles sobre los próximos pasos.

En ese contexto, afirmó que el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez “está siendo obligado a desmontar sus propias estructuras de represión, corrupción, de crimen”.

Machado reiteró además su intención de volver al país -aunque no precisó una fecha- tras haber salido en diciembre para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz, luego de pasar un año en la clandestinidad.

“Quiero decirles que muy pronto estaré de regreso con ustedes en Venezuela. Vamos a recorrer todo el país, cada uno de los 335 municipios (…). Esos grandes acuerdos y consensos de esa Venezuela que ya emerge. Porque mientras se desmonta esta tiranía, simultáneamente nace esta nueva era de la Venezuela libre”, dijo.

Hoja de ruta de la oposición

Antes de su intervención, la Plataforma Unitaria Democrática presentó un plan orientado a la celebración de elecciones “libres”, que incluye la designación de nuevas autoridades electorales y un proceso de transición política.

El secretario general del bloque, Roberto Enríquez, explicó que la propuesta contempla tres fases: estabilización, recuperación económica con reconciliación y, finalmente, la convocatoria a elecciones.

Entre las medidas planteadas destacan la creación de un Consejo Nacional Electoral provisional e independiente, la restitución de derechos políticos y el levantamiento de inhabilitaciones, así como la devolución de símbolos y tarjetas a los partidos.

La etapa inicial también prevé el desmantelamiento del aparato represivo, la liberación de presos políticos y garantías de no represalias. Posteriormente, el plan apunta a recuperar la confianza institucional y económica para facilitar la gobernabilidad.

Finalmente, el objetivo es celebrar comicios “libres, competitivos y reconocidos”, en un entorno de garantías políticas restablecidas, lo que, según la coalición, requerirá un proceso de negociación entre los distintos actores.

Por su parte, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones de 2024, advirtió que el país aún no atraviesa una transición, al señalar que las estructuras de control “siguen ahí” y buscan mantenerse, por lo que consideró necesario avanzar con mecanismos que aseguren rendición de cuentas y memoria.

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