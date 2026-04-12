Sabrina Carpenter se disculpa por su polémico comentario en Coachella

La cantante Sabrina Carpenter se disculpó por confundir un zaghrouta, una celebración árabe, de un fan, con el canto tirolés, una técnica musical folclórica originada en los Alpes. Esta confusión ocurrió durante el show que ofreció Carpenter en el festival Coachella en Indio, California, durante el fin de semana.

Durante el show, un fan que se encontraba en el público hizo una zaghrouta, la cual la cantante alcanzó a escuchar. La artista se encontraba sentada en el piano y, al escuchar el canto, se acercó al micrófono y dijo: “Creo que oí a alguien hacer yodel. ¿Es eso lo que estás haciendo? No me gusta”.

El fan gritó: “¡Es mi cultura!”. Carpenter respondió: “¿Esa es tu cultura, hacer yodel?”. Ante esto, el fan aclaró que se trataba de su cultura. Fue entonces cuando Carpenter bromeó y dijo: “¿Esto es Burning Man? ¿Qué está pasando? Esto es raro”.

La reacción de Carpenter fue criticada y considerada por muchos como “culturalmente insensible”.

Poco después, Carpenter se disculpó en la red social X por su comentario. La artista explicó que se trató de una confusión, aunque reconoció que pudo manejarlo mejor.

“Mis disculpas, no vi a esta persona con mis ojos y no pude escuchar claramente. Mi reacción fue de pura confusión, sarcasmo. No tenía mala intención. ¡Podría haberlo manejado mejor! ¡Ahora ya sé lo que es una zaghrouta! A partir de ahora, doy la bienvenida a todos los vítores y cantos tiroleses”, escribió.

Zaghrouta es un ululueo, un tipo de canto agudo y largo, tradicional de Medio Oriente. Es realizado generalmente por mujeres en bodas y representa una expresión de celebración y alegría. En cambio, el canto tirolés es una técnica vocal que se caracteriza por cambios rápidos y repetidos de tono. Se originó en los Alpes como una forma de comunicación entre los pastores y actualmente es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Sabrina Carpenter encabeza el festival Coachella de este año, junto con Justin Bieber y Karol G. La artista inauguró el festival el viernes en la noche con un show que repasó sus más grandes éxitos. Contó con apariciones especiales de Sam Elliot, Will Ferrell y Susan Sarandon, quien ofreció un monólogo de 7 minutos durante uno de los cambios de vestuario de Carpenter.