Trump eleva el tono y amenaza a China con aranceles del 50% si envía armas a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este domingo el tono de sus advertencias contra China al amenazar con imponer aranceles del 50 % a las importaciones procedentes del país asiático si se confirma que Pekín suministra armamento a Irán, según declaraciones recogidas por Fox News.

La advertencia se produce después de que CNN informara, citando fuentes de inteligencia estadounidense, que el gobierno chino estaría preparando la entrega de sistemas de misiles antiaéreos a Teherán.

Trump no confirmó esa información, pero dejó claro que su administración respondería con medidas económicas severas.

“Dudo que lo hicieran porque tengo una buena relación y creo que no lo harían”, dijo el mandatario.

Sin embargo, advirtió: “Pero si los descubrimos haciendo eso, se les impone un arancel del 50%, lo cual es una cantidad asombrosa”.

China tendría “grandes problemas”

Las declaraciones marcan un endurecimiento del discurso que ya había iniciado el sábado, cuando Trump aseguró en la Casa Blanca que China tendría “grandes problemas” si se concretaban los reportes sobre un posible envío de armamento a Irán.

El republicano insistió en que Washington está vigilando de cerca la situación, en un contexto de alta tensión en Oriente Medio y creciente fricción con Pekín. Trump tiene previsto viajar a China en mayo para reunirse con el presidente Xi Jinping, en medio de un escenario diplomático cada vez más delicado.

El aumento del tono también coincide con el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que el sábado concluyeron en Islamabad sin acuerdo tras más de 20 horas de conversaciones.

Las delegaciones de ambos países no lograron avanzar en un entendimiento para poner fin al conflicto, en el primer contacto de alto nivel desde la Revolución Islámica de 1979.

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