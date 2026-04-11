Trump anticipa nuevos ataques a Irán si negociaciones no prosperan: “Estamos cargando los barcos con las mejores armas”

NUEVA YORK – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que en un periodo de 24 horas sabrán si las conversaciones con Irán para un fin de la guerra resultaron efectivas o no.

“Lo sabremos dentro de unas 24 horas. Lo sabremos pronto”, declaró el mandatario en una entrevista telefónica con el New York Post.

El republicano argumentó que, en caso de que el reinicio de las conversaciones no sea exitoso, EE.UU. utilizará sus mejores municiones para retomar los ataques contra la República Islámica.

“Estamos llevando a cabo un reinicio. Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas; incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, con las cuales los hicimos pedazos”, afirmó.

“Pero estamos cargando los barcos. Estamos cargando los barcos con las mejores armas jamás fabricadas, incluso a un nivel superior al que solíamos emplear para lograr una aniquilación total. Y si no llegamos a un acuerdo, las utilizaremos; y las utilizaremos con gran eficacia”, añadió Trump al medio neoyorquino.

Trump alegó que estaba tratando con personas de las que no se sabe si están diciendo la verdad.

“Directamente a la cara nos dicen que se están deshaciendo de todas las armas nucleares, que ya no queda nada. Y luego salen ante la prensa y dicen: “No, nos gustaría enriquecer. Así que ya lo averiguaremos”, aseguró.

Las declaraciones de Trump ocurrieron poco después de que el vicepresidente J.D. Vance abordará el Air Force Two con destino a Islamabad, Pakistán, para iniciar las negociaciones para un fin permanente del conflicto.

El segundo en mando del gobierno estadounidense se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Del lado de Vance estarán el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner.

El martes, el presidente de EE.UU. alcanzó un acuerdo para un cese al fuego de dos semanas, periodo en el que se retomarán las conversaciones con el fin de un cese permanente.

EE.UU. acordó que detendrá los bombardeos durante ese tiempo si Irán reabría de manera segura e inmediata el estrecho de Ormuz, vía por donde transita, aproximadamente, el 20% del petróleo mundial.

El jueves, Trump declaró que Irán no estaba haciendo un buen trabajo con la reapertura.

“Irán está haciendo un trabajo muy deficiente —deshonroso, dirían algunos— al permitir que el petróleo pase por el estrecho de Ormuz. Ese no es el acuerdo que tenemos”, compartió por la referida red.

Según el primer ejecutivo, había reportes de que Irán está cobrando tasas a los buques cisterna que transitan por el estrecho de Ormuz.

“¡Más les vale no estar haciéndolo y, si lo están, más les vale detenerse de inmediato!”, advirtió.

A pesar del requerimiento de Trump para que fluya el tránsito de embarcaciones por el estrecho, el tráfico continúa limitado o moviéndose a paso lento.

Previo al periodo de tregua, el presidente estadounidense había amenazado con acabar con todo el país, lo que generó consternación y recriminaciones por parte de diversos sectores que interpretaron las expresiones como genocidas.

“Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás””, circuló Trump por la plataforma.

J.D. Vance ya se encuentra en Pakistán

El vicepresidente de EE.UU. arribó a Pakistán temprano esta mañana.

El reporte de Fox News señaló que Vance fue recibido por una guardia de honor paquistaní en la pista de aterrizaje en Islamabad.

El mariscal de campo de Pakistán, Asim Munir, y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Mohammad Ishaq Dar, le dieron la bienvenida.

Otros funcionarios que acogieron al exsenador estadounidense fueron el ministro federal del Interior y de Control de Narcóticos de Pakistán, Mohsin Naqvi, y la encargada de negocios de EE.UU. en Pakistán, Natalie A. Baker.

Cuando la Administración Trump anunció, el pasado 28 de febrero, los ataques en Irán, el Presidente describió el régimen como uno terrorista que ha agredido a EE.UU. por años.

El mandatario también vinculó a Irán con Hamás.

Aunque adjudicó a EE.UU. haber eliminado el programa nuclear en los ataques del verano del año pasado, Trump argumentó que el país no podía “aguantar” más las ambiciones nucleares de Irán.

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