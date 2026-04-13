Alec Baldwin afirma que quiere retirarse tras la tragedia de “Rust”

El actor Alec Baldwin se sinceró sobre el impacto que tuvo en su vida el trágico accidente durante la grabación de la película “Rust”.

Baldwin asistió como invitado al podcast “Awards Chatter” de The Hollywood Reporter, que se grabó frente a una audiencia en el Festival Internacional de Cine de Boulder. En la conversación se refirió al accidente en la grabación de la película “Rust” en 2021, cuando un arma de utilería que el actor tenía en sus manos se disparó accidentalmente y mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza.

Baldwin aseguró que fue muy difícil sobrellevar ese accidente y que se refugió en casa con sus hijos durante tres años.

“Tuvimos este incidente, esta tragedia, en Nuevo México, donde Halyna Hutchins murió en el set de la película, y fue increíblemente difícil de sobrellevar… Debido a la situación en Nuevo México, que fue muy dolorosa, terminé quedándome mucho en casa. Estuve en casa con mis hijos durante tres años y medio —casi no trabajé nada— y eso está cambiando ahora. Voy a salir a hacer muchas cosas”, reveló el actor.

Asimismo, confesó que ahora prefiere jubilarse y no salir de su casa. “Pero estuve en casa y me acostumbré, y ya no quiero salir de casa. No quiero. Ya no quiero trabajar. No quiero. De verdad que no. Quiero jubilarme y quedarme en casa con mis hijos”, dijo el actor.

En la charla, Baldwin reveló que se vio obligado a terminar de grabar “Rust” en Montana debido a un acuerdo preexistente. De no hacerlo, sería demandado. El actor cumplió con su compromiso, pero reveló que estuvo sumamente enfermo durante la grabación, esto debido a todo el estrés y la angustia causada por el proceso penal que estaba enfrentando en ese momento cuando fue acusado de homicidio involuntario.

“Estaba realmente enfermo: tenía una condición nerviosa que se produce al tomar medicamentos para la presión arterial, hipotensión ortostática, donde uno se desmaya. Me desmayé tres veces durante el fin de semana del Día de San Patricio de ese año, y una vez me caí encima de mi esposa. Estuve en la cama durante ocho días. No podía levantarme de la cama. No podía caminar. Tuve que ir a fisioterapia durante dos semanas. Y tuve que subirme a un caballo y volver allí a Montana para terminar la película, o me iban a demandar hasta la saciedad”, reveló Baldwin.

El juicio que enfrentó Alec Baldwin se narra en el documental “El juicio de Alec Baldwin”, del nominado al Óscar Rory Kennedy. Tras la muerte de Hutchins en el set de “Rust”, Alec Baldwin fue acusado de homicidio involuntario. En abril de 2023 se retiraron los cargos en su contra, pero fue acusado nuevamente en 2024 por el mismo cargo. En julio de 2024, a los tres días de su juicio, fue absuelto de todos los cargos después de que el juez determinara que las autoridades habían ocultado deliberadamente pruebas a su equipo de defensa.

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