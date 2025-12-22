Alec Baldwin confesó que pensó quitarse la vida tras la tragedia de ‘Rust’

El actor Alec Baldwin habló sobre lo difícil que fue lidiar con las consecuencias del tiroteo accidental en el set de ‘Rust’ en 2021. Baldwin aseguró que la presión mediática y la complejidad del caso en su contra hizo que atravesara un oscuro momento en su vida, en el que incluso consideró quitarse la vida.

Baldwin habló abiertamente sobre este tema en el pódcast Dopey: On the Dark Comedy of Drug Addiction, conducido por Dave Manheim. El actor detalló lo difícil que fue, a nivel personal y profesional, ser imputado por segunda vez por la Fiscalía en el caso de la muerte de Halyna Hutchins, directora de fotografía.

La incertidumbre legal lo llevó a pensar incluso en quitarse la vida, un momento de su vida que no le gusta recordar.

“Cuando llegas a ese punto en el que piensas: ‘No quiero despertar otro día, me voy a ir’ — lo juro por Dios, hablar de esto realmente me resulta desagradable porque hablar de suicidarse y realmente hacerlo son dos cosas profundamente distintas. Creo que mucha gente, muchísima gente, piensa en suicidarse y acabar con su vida, y muy pocos lo hacen. Recuerdo que me quedaba en la cama y pensaba: ‘Dios, no puedo despertar otro día y que todo siga igual. Es lo mismo cada día. Y no puedo hacerlo’”, relató Baldwin en el pódcast.

El actor confesó que su familia sufrió fuertemente las consecuencias de esta situación, que también implicó problemas financieros y de salud.

“Fue muy doloroso para mi esposa y mi familia, mis hermanas y hermanos, mis colegas… Y puedo decir que me rompió cada nervio del cuerpo, espiritualmente, financieramente… en el trabajo, mi carrera, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mi salud. Lo que esto ha hecho a mi salud… Si te contara las condiciones de salud que he tenido desde el 21 de octubre de 2021… me ha quitado 10 años de vida. Al menos 10 años de vida”, detalló el actor.

El accidente en el set de grabación de ‘Rust’ conmocionó a Hollywood. En ese momento un arma cargada de utilería que era manipulada por Baldwin se disparó accidentalmente, lo que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director de la cinta.

Baldwin enfrentó un difícil proceso judicial, un caso que finalmente fue desestimado en julio de 2024 librándose de una condena por homicidio involuntario.

