Juez desestima demanda de Trump contra The Wall Street Journal por caso Epstein

Un juez federal de Estados Unidos desestimó este lunes la demanda por difamación de $10,000 millones de dólares que el presidente Donald Trump había presentado contra el diario The Wall Street Journal y el empresario Rupert Murdoch, a raíz de un reportaje sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.

El juez de distrito Darrin P. Gayles, en Florida, concluyó que Trump no logró demostrar que el medio actuara con intención maliciosa al publicar el artículo. No obstante, le concedió la posibilidad de presentar una demanda enmendada, publicó The Associated Press.

Horas después del fallo, Trump reaccionó en redes sociales y aseguró que la decisión “no es una rescisión”, sino una “sugerencia de volver a presentar” su caso, lo que podría hacer “el 27 de abril o antes”.

La demanda fue introducida en julio, poco después de que el periódico publicara un reportaje que retomaba la relación entre Trump y Epstein.

El artículo describía una carta con contenido sexualmente sugerente que, según el medio, llevaba la firma del ahora presidente y formaba parte de un álbum elaborado en 2003 por el cumpleaños 50 de Epstein.

Posteriormente, el Congreso hizo pública esa carta y solicitó judicialmente documentos relacionados con el patrimonio de Epstein. Trump ha negado haber escrito el documento y calificó la información como “falsa, maliciosa y difamatoria”.

Durante el proceso, los abogados del diario y de Murdoch pidieron al tribunal que determinara que el contenido publicado era veraz, lo que invalidaría la demanda. Sin embargo, el juez señaló que aspectos como la autoría de la carta o la relación entre Trump y Epstein son cuestiones de hecho que no pueden resolverse en esta etapa del litigio.

La decisión representa un revés para Trump en su intento de avanzar con acciones legales contra medios de comunicación por coberturas críticas relacionadas con el caso Epstein.

Tras el fallo, un portavoz de Dow Jones, empresa editora de The Wall Street Journal, indicó que la organización está “satisfecha” con la decisión judicial y reafirmó la “fiabilidad, el rigor y la precisión” de sus reportajes.

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