La ley de andamios en Nueva York

Durante décadas, la Ley de Andamios del Estado de Nueva York se ha presentado como una medida para proteger a los trabajadores. Sin embargo, un análisis más detallado revela resultados mucho más preocupantes. Esta ley se ha manipulado para explotar a los trabajadores inmigrantes, en especial los latinos, y presentar demandas sin fundamento, mientras los abogados de las grandes firmas obtienen enormes beneficios y el costo de construir infraestructuras esenciales como viviendas, carreteras, puentes y escuelas continúa siendo innecesariamente elevado.

Nueva York es el único estado en el país con esta clase de ley. La obsoleta ley de 1885 impone una responsabilidad objetiva automática a los contratistas y propietarios por lesiones relacionadas con la gravedad, independientemente de quién sea el responsable. Los 49 estados restantes utilizan el criterio de negligencia comparativa que evalúa la responsabilidad de cada parte en el accidente, una forma mucho más justa y razonable de examinar casos, especialmente teniendo en cuenta el entorno actual de la construcción.

El sector de la construcción ha avanzado mucho desde la década de 1880. En la actualidad, se aplican normas de seguridad estrictas y obligatorias para proteger a los trabajadores en obras de construcción, desde la capacitación de la OSHA hasta los requisitos sobre equipos de protección individual. A pesar de todas estas medidas, la Ley de Andamios existe para beneficiar a un grupo pequeño de abogados que dependen de ella para mantener a flote su negocio. El principio de responsabilidad objetiva previsto en la ley ha creado una mina de oro legal para ellos.

Las tendencias que se observan en los tribunales de Nueva York muestran hasta qué punto los trabajadores inmigrantes latinos se han visto envueltos en este sistema. Los trabajadores inmigrantes, sobre todo aquellos indocumentados o que tienen conocimientos limitados del idioma inglés, son especialmente vulnerables. Esto ha creado un entorno predecible para que los abogados demandantes agresivos utilicen la Ley de Andamios como ventaja. A lo largo de numerosos casos, los abogados han descifrado el enigma. La combinación de la responsabilidad objetiva por lesiones causadas por la gravedad y el hecho de que un trabajador inmigrante no esté familiarizado con el sistema jurídico puede dar lugar a indemnizaciones cuantiosas, la mayoría de las cuales benefician a todos los implicados, excepto al trabajador.

La gran cantidad de casos y las indemnizaciones astronómicas que conlleva la Ley de Andamios son evidencia suficiente de hasta qué punto se abusa de esta norma jurídica. De acuerdo con un informe de las aseguradoras Chubb y Aon, los reclamos por responsabilidad civil general en casos de lesiones corporales superiores a los $250,000 tienen lugar en Nueva York más de 30 veces que en otros estados. En muchos casos, los veredictos ascienden a decenas de millones de dólares.

Esta situación se repite una y otra vez. Las aseguradoras afirman que se ha vuelto una estafa desenfrenada en los tribunales de Nueva York donde los abogados demandantes reclutan a trabajadores pobres y frecuentemente indocumentados para que sean los protagonistas de los casos. A fin de que los casos sean de mayor valor, aprovecharán una red de médicos y cirujanos para realizar procedimientos médicos innecesarios para aumentar el valor de la indemnización. Con millones de dólares en juego, los inmigrantes suelen ser víctimas de fraude, mientras los abogados y otros conspiradores se llenan los bolsillos.

En un caso de 2012, un inmigrante indocumentado de República Dominicana inició una demanda después de tropezar en una escalera en 177th Street. Si bien el caso se resolvió por $1.7 millones, que se considera un valor bajo para este tipo de reclamos en virtud de la Ley de Andamios en Nueva York, el demandante recibió solo el 25 por ciento de dicha indemnización. Mientras tanto, sus abogados de Subin Associates, financistas y médicos asociados con el estudio jurídico conservaron el resto.

Los inmigrantes latinos conforman una gran parte de la mano de obra del sector de la construcción de Nueva York. Es muy irresponsable ignorar este sistema fallido que explota precisamente a los trabajadores que afirma proteger. Con Albany en manos de los abogados litigantes, la reforma de la Ley de Andamios debe suceder a nivel federal. No se trata de menoscabar la seguridad, sino de proteger a los trabajadores inmigrantes de las prácticas abusivas y garantizar que la economía de Nueva York crezca sin sacrificar la dignidad de la comunidad.

Tonio Burgos, excomisionado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey