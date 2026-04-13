Mansión de Sam Altman habría sido atacada por un joven de 20 años

El pasado 10 de abril, el magnate tecnológico Sam Altman fue víctima de ataques de un hombre de 20 años. Esta persona atacó la mansión de Altman en San Francisco, California, y también amenazó con incendiar la sede de OpenAI.

El joven que fue arrestado habría atacado la propiedad en la madrugada con un cóctel Molotov. Este ataque hizo que se ocasionara un incendio menor en la entrada de la gran propiedad.

Tras este atentado y las amenazas frente a la empresa que dirige, OpenAI difundió un comunicado en el que explican la situación. Por otro lado, medios nacionales han informado sobre los reportes dados por el departamento de policías.

Explicaron que el hombre fue capturado después de que lanzara su amenaza frente a la sede de la empresa matriz de ChatGPT. “Cuando los agentes llegaron al lugar, reconocieron al hombre como el mismo sospechoso del incidente anterior y lo detuvieron de inmediato”, informaron las autoridades.

La mansión de Altman que fue atacada está ubicada en Russian Hill y se compone de cuatro propiedades que se han convertido en un extenso complejo residencial que está valorado en $65.4 millones de dólares.

Aunque es una extensa propiedad, no todo ha sido color de rosa para el director general de OpenAI, pues la primera de las mansiones que compró lo llevó a demandar al desarrollador alegando “construcción defectuosa”.

Altman compró la residencia en 2020 por $27 millones de dólares. Pese a los millones de dólares que gastó, se encontró con que el sitio tiene problemas de plomería y hay otros acabados que se califican como de “mala calidad”.

Esta no es la única propiedad que tiene en Estados Unidos e incluso, hace unos meses, decidió poner en venta la propiedad que tiene en Hawái y donde celebró su boda en 2024 con Oliver Mulherin, quien también es un ingeniero de software.

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