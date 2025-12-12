Disney y OpenAI: un acuerdo millonario para llevar a Mickey Mouse a la IA

Para consolidar su imperio mediático, Disney anunció este jueves un acuerdo de $1,000 millones de dólares con OpenAI, para integrar personajes icónicos del universo de Mickey Mouse, como la Cenicienta y Luke Skywalker, a la innovadora plataforma de generación de videos, Sora AI, al tiempo que intensifica su lucha contra el uso indebido de su propiedad intelectual por parte de Google,que utiliza a algunos de sus personajes para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial.

El acuerdo convierte a Walt Disney Co. en el primer socio importante de licencias de contenido para Sora AI, que utiliza inteligencia artificial generativa para crear videos cortos.

El acuerdo otorga a OpenAI una licencia por tres años, para incluir los personajes de Disney en su generación de videos en Sora e incluye un catálogo de más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars, que incluyen a Mickey y Minnie Mouse, princesas de Disney como Ariel, Bella y Cenicienta, personajes de Frozen, Moana y Toy Story.

The market is completely mispricing the @Disney / @OpenAI deal.



Everyone sees a "strategic partnership."



I see a massive transfer of leverage.

Bob Iger thinks he just bought capital efficiency.



In reality, he might have just signed the check that commoditizes his entire… pic.twitter.com/t1O3hsgPW8 — Gurps Rai (@GurpssRai) December 11, 2025

También se incluyen personajes animados de los universos Marvel y Lucasfilm, como Black Panther o Yoda, aunque el acuerdo no incluye la imagen ni la voz de ningún talento. Los usuarios del popular chatbot ChatGPT de OpenAI también podrán pedirle al bot que cree imágenes con los personajes de Disney.

El boom de Sora

Antes de este acuerdo, Sora había conseguido un gran éxito por su capacidad para crear clips realistas a partir de simples indicaciones de texto. Sin embargo, solo es una entre muchas herramientas similares que hay en las redes sociales, que muestran a celebridades y figuras públicas fallecidas.

Además, hay una preocupación creciente sobre ‘contenido basura’ que circula en redes sociales y que está desplazando el trabajo creado por humanos, promueve la desinformación, los deepfakes y puede violar los derechos de autor.

Por ello, en el acuerdo Disney y OpenAI reiteraron su compromiso por promover el uso responsable de la IA para proteger la seguridad de los usuarios y los derechos de los creadores.

Como parte del acuerdo, algunos videos de Sora generados por los usuarios estarán disponibles en también en el servicio de streaming, Disney+. Mientras que la marca de Mickey Mouse utilizará la tecnología de OpenAI para desarrollar nuevos productos, herramientas y servicios e implementará el uso de ChatGPT como herramienta de apoyo para sus empleados.

Las críticas al acuerdo entre Disney y OpenAI

El acuerdo también generó críticas por parte de defensores de los derechos de los niños. Uno de ellos, Josh Golin, director ejecutivo de Fairplay, afirmó que se trata de “una traición a innumerables niños de todo el mundo que adoran a Mickey Mouse, Frozen y Toy Story. Debido a que OpenAI tiene restringido el uso de Sora en menores de edad, pero aquí están, atrayendo a niños pequeños a su plataforma usando algunos de sus personajes favoritos”.

Y acusó a Disney de ayudar a “OpenAI para crear adicción entre los niños pequeños a su plataforma y productos inseguros”.

Disney acaba de abrir su universo como nunca antes, permitiendo que cualquier fan cree videos con sus personajes mediante IA. Un movimiento que redefine cómo la industria entiende la creatividad y el control de sus historias.#PGHlight #PGTech pic.twitter.com/YMH3QIst24 — PlayGround (@playground) December 12, 2025

El litigio entre Disney y Google

En cuanto a su conflicto con Google, Disney envió una carta al gigante tecnológico donde le exige que deje de usar su contenido sin permiso para alimentar y entrenar sus modelos de inteligencia artificial, incluido su generador de video Veo y los generadores de imágenes Imagen y Nano Banana.

Disney acusa a Google de “infringir masivamente sus derechos de autor”, según. La carta incluye ejemplos, donde afirma que los sistemas de inteligencia artificial de Google generaban fácilmente, contenido con personajes de Star Wars, Los Simpson, Deadpool y El Rey León.

Y además, acusó a Google de “amplificar intencionalmente” el problema, promoviendo que el contenido infractor esté disponible en sus numerosos canales, incluido YouTube.

Disney afirmó que Google no ha tomado ninguna medida para mitigar el problema, a pesar de haber expresado su preocupación durante meses. “La infracción masiva por parte de Google de las obras protegidas por derechos de autor de Disney debe cesar”, decía la carta.

En ocasiones previas, Disney envió una carta similar, de cese y desistimiento a Meta y Character.AI y ha presentado litigios con NBCUniversal y Warner Bros. Discovery contra el generador de imágenes de IA Midjourney y la empresa de IA Minimax.

“Hemos sido agresivos en la protección de nuestra propiedad intelectual y hemos perseguido a otras empresas que no la han respetado, ni la han valorado. Y este es otro ejemplo de que lo estamos haciendo”, declaró Iger a la CNBC.

Y agregó: “Hemos estado en conversaciones con Google, básicamente expresando nuestra preocupación al respecto. Y, al final, como no avanzamos, las conversaciones no dieron frutos, sentimos que no teníamos más remedio que enviarles una orden de cese y desistimiento”.

“El rápido avance de la Inteligencia Artificial marca un momento importante para nuestra industria, y a través de esta colaboración con OpenAI ampliaremos de manera reflexiva y responsable el alcance de nuestras historias mediante la IA generativa, respetando y protegiendo a los creadores y sus obras”, dijo Robert A. Iger, CEO de Disney, en un comunicado.

OpenAI, que ha estado bajo escrutinio por violaciones de derechos de autor y por cerrar grandes acuerdos ‘circulares’ que han generado temores de una burbuja de IA, dijo que el acuerdo demuestra cómo la comunidad creativa y la inteligencia artificial pueden convivir.

“Disney es el estándar de oro global en narración de historias, y estamos emocionados de asociarnos para permitir que Sora e Imágenes de ChatGPT amplíen la forma en que las personas crean y experimentan contenido de calidad”, dijo Sam Altman, cofundador y CEO de OpenAI.

Y agregó: “Este acuerdo demuestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de manera responsable para promover la innovación que beneficie a la sociedad, respetar la importancia de la creatividad y ayudar a que las obras lleguen a nuevas audiencias masivas”.

Disney ha demandado previamente a empresas de IA por usar su propiedad intelectual. El lunes, la compañía envió a Google una carta de cese y desistimiento, según una fuente familiarizada con la situación.

La carta de cese y desistimiento afirma que los productos de IA de la empresa, incluidos sus generadores de imágenes y videos Veo y Nano Banana, están infringiendo los derechos de autor de Disney “a gran escala” al permitir a los usuarios crear imágenes y videos que representan a sus personajes. La carta alega que Google “se ha negado a implementar medidas tecnológicas para mitigar o prevenir la infracción de derechos de autor”.

