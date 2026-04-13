Nueva York: pronóstico del tiempo para este lunes 13 de abril

¿Cómo deberías prepararte para salir a las calles de Nueva York este lunes? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las siguientes horas apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima y los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 25% durante el día y del 25% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 14% en el transcurso del día y del 14% tras la salida de la Luna.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 14.91 mph en el día y los 6.84 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:21 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:33 h. En total habrá 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros. Las temperaturas variarán entre los 64 y los 82 grados Fahrenheit (18 y 28ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 8% por la mañana, 23% por la tarde y 8% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.