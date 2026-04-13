Usher y Chris Brown se unen para una gira de estadios en Estados Unidos

Los cantantes Usher y Chris Brown anunciaron una gira conjunta titulada “R&B: Raymond & Brown”. El anuncio lo hicieron a través de un video publicado en sus respectivas redes sociales.

Usher y Brown anunciaron el 10 de abril que iniciarán una gira por estadios de Norteamérica, aunque no ofrecieron detalles sobre las fechas de los conciertos.

En el video se observa a los artistas conduciendo a toda velocidad en motocicletas mientras eran perseguidos por los fans. Usher y Brown llegan al estadio y se suben a un escenario ante una multitud. “Es hora”, dice Usher en el video. “¡Claro que sí!”, responde Brown.

Esta colaboración ocurre después de que Usher y Brown protagonizaron una pelea hace varios años durante una fiesta de cumpleaños del intérprete de “YEAH”.

Ambos artistas presuntamente tuvieron un altercado en 2023 durante una fiesta de cumpleaños de Usher. De acuerdo con lo reportado por TMZ, Chris Brown se frustró mientras intentaba hablar con la actriz Teyana Taylor en la fiesta, ya que ella lo ignoró. Usher intervino para tratar de calmar a Brown, pero este último se marchó del evento.

Usher regresó de reunirse con Brown y su equipo con lo que parecía una hemorragia nasal. No hubo detalles sobre si Usher recibió un golpe por parte de Brown o algún miembro de su equipo.

Usher y Brown han colaborado en varios temas, entre ellos “New Flame”, “Party” y el remix de “Back to Sleep”. Con el anuncio de la gira queda claro que cualquier conflicto que pudo haber entre Usher y Chris Brown quedó en el pasado.

Usher lanzó su último álbum “Coming Home” en 2024 y ese mismo año protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl.

Chris Brown, quien inició su carrera en la década de los 2000, ha publicado 11 álbumes de estudio y ganó dos premios Grammy. Su duodécimo álbum de estudio, titulado “Brown”, se lanzará el 8 de mayo.

Sin embargo, la carrera de Chris Brown se ha visto empañada por problemas con la ley relacionados con episodios de violencia. En mayo de 2025 fue arrestado en un hotel de Manchester por supuestamente agredir a un hombre con una botella de tequila en una discoteca del Reino Unido dos años antes. El cantante permaneció en prisión pocos días y luego fue liberado bajo fianza. Brown se declaró no culpable de los delitos de agresión. El juicio se celebrará en octubre de 2026.

En 2024, Brown fue demandado por $50 millones de dólares por supuestamente agredir a cuatro fans entre bastidores en su concierto en Fort Worth. Sin embargo, el caso más polémico fue en 2009, cuando agredió violentamente a su entonces pareja, la cantante Rihanna. Las fotos de la artista con la cara golpeada se filtraron en Internet. El artista se declaró culpable de agresión.

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