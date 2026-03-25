Usher defiende a Sean ‘Diddy’ Combs y considera que ha sido “tergiversado”

El cantante Usher defendió al rapero Sean “Diddy” Combs y aseguró que el magnate musical, que cumple condena en prisión por transporte para facilitar la prostitución, ha sido “tergiversado”.

En una reciente entrevista para la revista Forbes, Usher resaltó el legado musical de Combs y su aporte en la formación de emprendedores afroamericanos, pero minimizó las acusaciones en su contra.

“En muchos sentidos, creo que ciertas personas son perseguidas y quizás no se les reconoce la grandeza que aportan”, dijo el intérprete de “Yeah!”.

Usher resaltó las “contribuciones” de Combs y señaló que no tiene “nada negativo” del dueño de Bad Boy Récords.

“No tengo nada negativo que decir sobre Sean Combs porque mi experiencia no fue la que el mundo ha visto ni la forma en que se le ha tergiversado. No digo que todos los hombres sean perfectos. No digo que todos estemos libres de defectos. Pero, con un mínimo de humanidad, no puedo ignorar las valiosas contribuciones que este hombre hizo para nosotros como emprendedores negros, para nosotros como empresarios, para nosotros como personas que hemos transformado la cultura y las ideas en algo tangible”, dijo Usher en la conversación.

Asimismo, enumeró las razones por las cuales siente respeto hacia Combos y explicó cómo prefiere recordarlo. “Mucha gente se benefició de lo que creó y lo reconozco. Así es como veo a ese hombre. Y así es como elijo recordarlo. Le tengo respeto porque me di cuenta de que lo que aprendí como empresario, incluso antes de entender qué eran los negocios, surgió al ver las cosas increíbles que él era capaz de hacer y la forma en que se posicionó como empresario”, dijo Usher.

Sean ‘Diddy’ Combs protagonizó uno de los casos penales más mediáticos en la historia de la música estadounidense. El rapero fue detenido en septiembre de 2024 y acusado de conspiración para delinquir, trata de personas con fines sexuales y transporte para facilitar la prostitución.

Un jurado de Nueva York absolvió a Combs de los cargos graves de conspiración para delinquir y trata de personas con fines sexuales. Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos de transporte para facilitar la prostitución y condenado a 50 meses de prisión.

Combs estuvo detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal en Nueva York. Tras ser condenado, fue trasladado a la prisión de baja seguridad de Fort Dix, en Nueva Jersey.

El juicio de Combs comenzó a principios de mayo y durante ocho semanas contó con 34 testigos que acusaron al rapero y productor de delitos que iban desde la distribución de drogas hasta el maltrato físico y la agresión sexual.

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