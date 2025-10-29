Chris Brown podrá regresar a Estados Unidos bajo estrictas condiciones mientras espera su juicio por agresión en Londres

El rapero Chris Brown fue autorizado a regresar a Estados Unidos desde Gran Bretaña, pero únicamente bajo estrictas condiciones de fianza, mientras espera el inicio de su juicio por presunta agresión contra el productor musical Abraham “Abe” Diaw.

Según informó el Daily Mail, la decisión fue tomada por el juez Tony Baumgartner, del Tribunal de la Corona de Southwark, quien permitió que Brawn y el coacusado, el rapero de Dallas Omololu Akinlolu, de 38 años, regresen a Estados Unidos, siempre y cuando ambos cumplan de manera estricta las condiciones impuestas, entre ellas la obligación de volver al Reino Unido cuando se les requiera.

Brown compareció este martes ante el tribunal vistiendo una camisa blanca holgada, corbata negra y gafas. A su lado se encontraba Akinlolu, vestido con un jersey de críquet color crema y pantalones chinos marrones. Los dos artistas se declararon no culpables de los cargos que se les imputan.

Los hechos se remontan al 19 de febrero de 2023 en la discoteca Tape de Londres, donde según la acusación, Brown habría golpeado a Diaw con una botella de tequila y posteriormente lo habría perseguido y agredido nuevamente.

El cantante fue arrestado en mayo de 2023 en la ciudad de Mánchester y permaneció detenido durante casi una semana antes de ser liberado tras pagar una fianza de $6.6 millones de dólares.

El juicio está previsto para comenzar el 26 de octubre de 2026 y se espera que tenga una duración de entre cinco y siete días.

Chris Brown, de 36 años, saltó a la fama en la década de 2000 con éxitos como “Run It!” y “Kiss, Kiss”. Sin embargo, su carrera ha estado marcada por múltiples controversias relacionadas con episodios de violencia, incluyendo el ocurrido en 2009, cuando agredió a la cantante Rihanna antes de los premios Grammy, quien en ese entonces era su pareja.

