Conmebol y Concacaf negocian realizar la Copa América 2028 en Estados Unidos, según reporte

La Copa América estaría cerca de jugar su tercera edición en Estados Unidos. De acuerdo con un reporte ‘The Athletic’, la Conmebol y la Concacaf sostienen negociaciones para albergar la segunda edición consecutiva de este torneo en suelo estadounidense.

Al parecer, tras la disputa de la Copa América 2024 en Estados Unidos, ambas confederaciones buscan extender el convenio de cooperación que hizo posible la participación del USMNT como anfitrión y de varias selecciones de Concacaf como invitadas.

Concacaf & Conmebol in talks for 2028 Copa America to be held in United States.



Would be third time U.S. has hosted the event in 12 years and would include Concacaf guest places again. Argentina/Ecuador remain host options too. https://t.co/XlxZNvxbAh — Adam Crafton (@AdamCrafton_) December 1, 2025

Según la información, la venta de entradas en esa edición de la Copa América fue un rotundo éxito que trajo como beneficio ingresos récord para la Conmebol. En total, 1.6 millones de fans acudieron a los estadios. Asimismo, la recaudación rondó los $320 millones de dólares.

No obstante, la negociación no está cerrada y las fechas coincidirían con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que comienzan el 14 de julio.

‘The Athletic’ reportó que Estados Unidos no es la única opción sobre la mesa. Conmebol estudia a Argentina como posible sede y a Ecuador, que se retiró de la candidatura de 2024 por costos.

En caso de darse, sería el cuarto torneo internacional de fútbol que se juega en Estados Unidos. Todo inició con la Copa América 2024. Este año se disputó el Mundial de Clubes y en 2026 se llevará a cabo la Copa del Mundo.

La otra Copa América que se jugó en Estados Unidos fue la Copa América Centenario. Ocurrió en 2016 como edición especial por los 100 años del torneo.

En ese momento, también participaron selecciones de Conmebol y Concacaf. Fue la primera vez que el torneo se jugó fuera de Sudamérica.



