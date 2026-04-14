NUEVA YORK – Con el fin de reafirmar que el orgullo y los logros de los puertorriqueños trascienden los límites y las fronteras de la isla para impactar de manera global, los organizadores del Desfile Nacional del Día de Puerto Rico (NPRDP) anunciaron que “Somos Más Que 100×35” será el lema este año de la parada boricua en Nueva York.

National Puerto Rican Day Parade (NPRDP) develó el domingo la temática de la “celebración cultural más grande de Estados Unidos”, cuyo enfoque es destacar cómo, históricamente, las huellas y aportaciones de los puertorriqueños han quedado plasmadas en áreas como la política, artes, ciencias, deportes, dentro y fuera del archipiélago.

“Desde los escenarios más grandes del mundo hasta los pasillos del Congreso, desde los laboratorios de la NASA hasta los podios olímpicos, y desde la literatura aclamada hasta las innovaciones médicas revolucionarias, los puertorriqueños han trascendido constantemente las expectativas y derribado fronteras. ‘Somos Más Que 100×35’ celebra las extraordinarias y trascendentales contribuciones que los puertorriqueños —tanto dentro del archipiélago puertorriqueño como a lo largo de la diáspora global— han realizado y continúan realizando en todos los ámbitos del logro humano”, expuso a través de un comunicado NPRDP.

Los números anteriores representan las medidas aproximadas de la isla en millas (100 de largo por 35 de ancho).

Con el mensaje “Somos Más Que 100×35”, la organización sin fines de lucro quiere destacar cómo la influencia de la isla trasciende con creces su tamaño geográfico.

“Ese sentimiento colectivo fue llevado al escenario mundial por Bad Bunny durante la ceremonia de los Premios Grammy de 2026, donde, al aceptar el galardón al Álbum del Año por ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, afirmó con contundencia que Puerto Rico es ‘mucho más grande que 100 x 35’. Sus palabras se hicieron eco de lo que nuestra comunidad siempre ha sabido: que la grandeza de Puerto Rico y de su gente se extiende mucho más allá de las fronteras de nuestra isla. Nuestros inmensurables logros, influencia e impacto se hacen sentir en todo el mundo: en la música, las artes escénicas, la literatura, la ciencia, el deporte, el servicio militar y un sinfín de otros campos”, enumeraron.

El diseño de la campaña de este año incluye una rosa de los vientos en referencia al alcance global de la cultura puertorriqueña, así como máscaras de vejigantes que simbolizan las ricas tradiciones y las artes escénicas de la isla. Las raíces musicales se reflejan en las panderetas.

Para resaltar las contribuciones científicas, se incluyó una antena parabólica, mientras que una pluma de ave representa los logros literarios de los boricuas.

“En conjunto, estos símbolos reflejan solo algunas de las muchas formas en que los puertorriqueños han dejado una huella perdurable, tanto en la isla como en el resto del mundo”, resumió la organización sobre el dibujo creado por el artista puertorriqueño Jorge Rafael Calderón.

El desfile este año, edición 69, se realizará el domingo, 14 de junio.

La parada en la 5ta Avenida en Manhattan viene a ser el evento cumbre de una serie de actividades para celebrar los aportes y la cultura puertorriqueña en NY. El encuentro une a boricuas de este y otros estados con los de la isla, así como a otras comunidades.

El NPRDP organiza otras actividades en la ciudad para los días previos, entre los que destacan el Festival Cultural de la Calle 152, la Misa del Desfile en la Catedral de San Patricio y la Gala de Becas.

Cada año, la entidad 501(c)(3) otorga 100 becas valoradas en $2,000 dólares cada una a estudiantes de ascendencia puertorriqueña que están marcando la diferencia en sus comunidades.

El NPRDP ha otorgado más de $2 millones en becas a estudiantes puertorriqueños para que continúen estudios superiores.

Los datos del Censo apuntan a que más de un millón de puertorriqueños residen en el estado de Nueva York. De esa cantidad, al menos 600,000 viven en la ciudad de Nueva York. Aunque la población boricua ha disminuido por la migración a zonas suburbanas y a otros estados, sigue siendo muy influyente a nivel cultural, político y electoral.

A nivel de los EE. UU., la población puertorriqueña es la segunda hispana más numerosa en EE.UU. con 6.1 millones de personas distribuidas por los distintos estados. A los boricuas solo los preceden los mexicanos con 40 millones.

Esa cifra representa, aproximadamente, el doble de los residentes en la isla.

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