También en Nueva York investigan una denuncia de agresión sexual contra congresista renunciante Eric Swalwell

Alvin Bragg, fiscal de distrito de Manhattan (NYC), ha abierto una investigación sobre una presunta agresión sexual cometida en esta ciudad por Eric Swalwell, representante demócrata por California.

La investigación en Nueva York surge en un contexto escandaloso en el que Swalwell niega categóricamente las acusaciones de conducta sexual inapropiada formuladas por cuatro mujeres -incluida la involucrada en el incidente de Manhattan- que lo llevaron primero a poner fin a su campaña para la gobernación de California el domingo; y luego a renunciar a su curul en el Congreso, donde se ya se había abierto una investigación ética sobre las alegaciones.

Swalwell ha ejercido como representante de Estados Unidos desde 2013. Según Daily News y CNN, una presunta agresión ocurrió en un hotel de Manhattan en 2024. Una ex empleada suya relató que, tras una noche de copas con él, despertó y encontró al representante en un estado de embriaguez severa, manteniendo relaciones sexuales con ella en la cama de su hotel.

La mujer afirmó que ella se opuso y le dijo que no. Pero «Él no se detuvo», según su declaración. Esa supuesta víctima precisó que ya no trabajaba para Swalwell en el momento en que ocurrieron los aparentes hechos.

La fiscalía de distrito de Manhattan confirmó ayer que está investigando la acusación y pide a quien posea información sobre el caso presentarse ante las autoridades. «Instamos a las sobrevivientes y a cualquier persona que tenga conocimiento de estas acusaciones a ponerse en contacto con nuestra División de Víctimas Especiales llamando al (212) 335-9373. Nuestros fiscales, investigadores y consejeros, especialmente capacitados para estos casos, están plenamente preparados para brindarles asistencia desde una perspectiva centrada en la sobreviviente y sensible al trauma», declaró un portavoz en un comunicado dirigido al Daily News.

Las otras mujeres acusan a Swalwell de enviarles, sin haber sido solicitadas, fotografías de sus partes íntimas u otros mensajes de carácter explícito, así como de haberlas tocado de manera inapropiada. «Estas acusaciones de agresión sexual son rotundamente falsas. Son absolutamente falsas», afirmó Swalwell en un video publicado en Instagram a última hora del viernes. «No ocurrieron. Jamás han ocurrido, y las combatiré con todas mis fuerzas».

El congresista reconoció en ese video haber cometido errores en el pasado y admitió no ser «un santo», pero sostuvo que cualquier error de juicio en el que haya incurrido pertenece al pasado y forma parte de su esfera privada.

«Ciertamente, he cometido errores de juicio en mi pasado», declaró. «Pero esos errores son asunto entre mi esposa y yo, y a ella le pido profundas disculpas por haberla puesto en esta situación. También les pido disculpas a ustedes —dijo a los espectadores— si, de alguna manera, han dudado de su apoyo hacia mí. Pero creo que saben quién soy».