Trump: la guerra con Irán está “cerca de terminar”

El presidente Donald Trump afirmó este martes que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y sostuvo que Teherán busca alcanzar un acuerdo de forma acelerada, en el marco de las negociaciones en curso entre ambos países.

Durante una entrevista con Fox News, el mandatario justificó su lectura del conflicto y explicó que, a su juicio, el desarrollo de la guerra apunta a una desescalada inminente. “Veo la guerra muy cerca de terminar”, dijo al ser consultado por el uso del tiempo pasado al referirse al enfrentamiento.

Trump insistió además en que Irán estaría “desesperadamente” interesado en cerrar un pacto y no descartó avances en las próximas rondas de diálogo.

El presidente reiteró su postura sobre el origen del conflicto, al defender la ofensiva lanzada en febrero bajo la operación “Furia Épica”. Según explicó, la decisión fue necesaria para frenar el avance nuclear iraní. “Si no lo hacíamos hoy Irán tendría armas nucleares y no queremos eso”, afirmó.

En paralelo a estas declaraciones, el mandatario señaló que las conversaciones presenciales con Teherán, iniciadas el fin de semana, podrían retomarse en cuestión de días. Incluso sugirió que la evolución del proceso podría acelerarse de forma inesperada.

Atentos a Pakistán

En una llamada con una periodista del New York Post en Islamabad, Trump recomendó permanecer atento a los acontecimientos en la capital paquistaní. “Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días”, dijo.

El presidente también destacó el papel del general paquistaní Asim Munir, a quien atribuyó un rol relevante en el avance de los contactos diplomáticos. “Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente”, señaló.

Las conversaciones entre ambas partes ya han tenido una primera ronda encabezada por el vicepresidente J.D. Vance en Islamabad, en lo que fue el primer encuentro de alto nivel desde la ruptura de relaciones tras la revolución islámica de 1979.

Aunque esa reunión terminó sin acuerdo tras más de 20 horas de diálogo, Trump aseguró posteriormente que su administración mantiene abiertas las opciones diplomáticas y militares, incluida la decisión de bloquear el estrecho de Ormuz tras el estancamiento de las negociaciones.

Con información de EFE.

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