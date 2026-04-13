Trump anuncia bloqueo para buques que entren o salgan de puertos de Irán este lunes

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos pondrá en marcha un bloqueo a los puertos iraníes a partir de este lunes a las 10:00 a. m. La medida incluye un cierre parcial del estrecho de Ormuz, zona clave para el comercio global de petróleo y fertilizantes.

Según el Comando Central de EE.UU., los buques que no utilicen terminales iraníes podrán circular por la vía marítima, actualmente bajo control de Irán.

La decisión ocurre tras el colapso de los diálogos de paz en Pakistán durante el pasado fin de semana. El vicepresidente JD Vance, líder de la delegación estadounidense, señaló que la falta de acuerdos se debió a la postura de Teherán sobre su programa nuclear, informó CBS News.

“El principal obstáculo radicaba en la negativa de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares”, afirmó Vance tras las reuniones mediadas por delegados pakistaníes.

“The United States to Blockade Ships Entering or Exiting Iranian Ports on April 13 at 10:00 A.M. ET. Thank you for your attention to this matter!” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/gUBqyUGs1G — The White House (@WhiteHouse) April 13, 2026

Por su parte, el gobierno de Irán calificó la maniobra como un acto de “piratería” y advirtió sobre posibles represalias. Teherán aseguró que la seguridad de otros puertos en el Golfo se verá comprometida si su tráfico marítimo es interrumpido.

Por su parte, la cadena CBS News reportó que el gobierno de Pakistán ejerce presión diplomática para que ambas naciones retomen las conversaciones. El objetivo es pactar un nuevo acuerdo antes de que el alto el fuego vigente finalice la próxima semana.

Reacción de Rusia tras medida de Trump

El Kremlin manifestó su preocupación por las consecuencias económicas de esta medida. El portavoz ruso, Dmitry Peskov, señaló que el bloqueo afectará la estabilidad de los mercados comerciales internacionales.

“Lo más probable es que estas acciones sigan teniendo un impacto negativo en los mercados internacionales”, declaró Peskov. “Esto puede darse por sentado con un alto grado de certeza”.

“Muchos detalles siguen sin estar claros ni ser comprensibles, por lo que me abstendré de hacer comentarios sustanciales en este momento”, agregó.

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