Carlos y Camila visitarán memorial 9/11 en Nueva York, a Trump y el Capitolio: primer viaje a EE.UU. como reyes de Inglaterra

Carlos III y su esposa Camila visitarán a fin de mes Nueva York, Virginia y Washington DC en su primer viaje de Estado oficial a EE.UU. como reyes de Inglaterra.

Los reyes llegarán a Estados Unidos el lunes 27 de abril. Carlos no visitaba el país desde 2018, cuando siendo príncipe asistió al funeral del ex presidente George H.W. Bush, acotó ABC News.

Ayer el Palacio de Buckingham compartió más detalles sobre la visita de Carlos y Camila a EE.UU., la cual incluirá una cena de Estado en la Casa Blanca y una celebración del 250.º aniversario de la independencia de EE.UU. de Gran Bretaña.

“La visita será una oportunidad para reconocer la historia compartida de nuestras dos naciones; la amplitud de la relación económica, de seguridad y cultural que se ha desarrollado desde entonces; y las profundas conexiones interpersonales que unen a las comunidades”, declaró el palacio en un comunicado.

Carlos y Camila comenzarán su visita en la capital del país, donde tomarán el té en privado con el mandatario Donald Trump y la primera dama, Melania Trump. La estancia de los monarcas en la Casa Blanca incluirá una bienvenida formal con una revista militar ceremonial, una reunión bilateral entre Carlos y Trump, y una cena de Estado.

Asimismo, se espera que asistan a una fiesta en los jardines de la Casa Blanca. Mientras se encuentre en Washington DC, Carlos también se dirigirá al Capitolio, lo que marcará la 2da vez en la historia que un monarca británico se dirige a una sesión conjunta del Congreso, según el palacio. Su madre Isabel fue la primera monarca en hacerlo hace más de 30 años, el 16 de mayo de 1991.

Nueva York y Virginia

En Nueva York, Carlos y Camila se reunirán con los equipos de primera respuesta y con las familias de las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, en la víspera de su 25.º aniversario, informó el palacio.

También asistirán a otros eventos en la ciudad que pondrán el foco en la literatura, la problemática de la inseguridad alimentaria y los vínculos económicos y creativos entre EE.UU. y Reino Unido. Esas actividades no han sido detalladas.

En Virginia, Carlos y Camila visitarán un parque nacional estadounidense y una granja local dedicada a las carreras de caballos, y presenciarán actuaciones de grupos culturales de la región de los Apalaches, según el palacio. Los reyes asistirán asimismo a una fiesta vecinal en Virginia para celebrar el 250.º aniversario de los Estados Unidos.

Después de EE.UU. Carlos se trasladará a las islas Bermudas para realizar su primera visita real a un Territorio Británico de Ultramar.

Trump ha sido recibido en un par de ocasiones por un monarca británico a lo largo de sus dos mandatos: primero por la reina Isabel II, en 2019, y más recientemente por el propio Carlos el año pasado.