Juez del caso Maduro impone límites al uso de pruebas por la defensa

El juez del caso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos, Alvin Hellerstein, fijó nuevas reglas para el manejo de las pruebas en el proceso penal, al imponer límites estrictos sobre cómo la defensa puede acceder y utilizar el material entregado por la Fiscalía.

La decisión establece el marco bajo el cual se desarrollará el intercambio de evidencia previo al juicio, luego de que los abogados de Maduro y su esposa, Cilia Flores, solicitaran acceso a las pruebas como parte del proceso conocido como discovery. Sin embargo, ese acceso queda sujeto a condiciones que restringen su circulación.

Uno de los puntos clave de la orden es que la defensa no podrá compartir la información con otros acusados que aún no han sido detenidos, ni con sus representantes legales. Entre ellos figuran altos cargos y otros señalados en el caso que permanecen fuera de custodia.

El juez también determinó que todo el material recibido deberá ser utilizado únicamente para la preparación de la defensa, prohibiendo su divulgación en medios de comunicación, redes sociales o cualquier otro espacio público.

Además, la Fiscalía tendrá la facultad de clasificar parte de la evidencia bajo niveles más estrictos de confidencialidad. En esos casos, algunos documentos solo podrán ser revisados por los abogados y su equipo, sin acceso directo de los propios acusados, y deberán presentarse bajo reserva ante el tribunal.

La medida responde a la petición del Ministerio Público, que argumentó la necesidad de proteger a los testigos y resguardar la integridad de la investigación.

Otro aspecto relevante es que estas restricciones no se limitarán al desarrollo del juicio. El tribunal mantendrá su autoridad para garantizar el cumplimiento de estas normas incluso una vez finalizado el proceso penal.

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