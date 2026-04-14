7-eleven cerrará 600 sucursales para remodelarlas

La cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven anunció un importante ajuste en su red de establecimientos, con el cierre de cientos de sucursales como parte de una transformación que busca adaptarse a nuevos hábitos de consumo.

La compañía confirmó que cerrará 645 tiendas durante su año fiscal 2026, que abarca del 1 de marzo de 2026 al 28 de febrero de 2027.

Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia para modernizar su modelo de negocio, dejando atrás el concepto tradicional de tienda rápida y apostando por espacios más grandes enfocados en alimentos preparados y una mejor experiencia para el cliente.

Lejos de representar un retroceso, la empresa también planea abrir nuevas ubicaciones.

Para este año tiene previsto inaugurar 122 tiendas mientras cerrará 373, y para el siguiente contempla 205 aperturas frente a 645 cierres.

Además, la compañía mantiene un plan de expansión de 500 nuevas tiendas entre 2025 y 2027.

El cambio responde a una tendencia creciente en el sector, donde cadenas como Wawa, Sheetz y Buc-ee’s han apostado por tiendas más amplias con mayor oferta gastronómica.

En este contexto, 7-Eleven busca reposicionarse como un destino de comida rápida más completo.

“Estas tiendas enfocadas en alimentos están conectando con nuestros clientes y están impulsando las ventas promedio por tienda en aproximadamente un 18% por encima del promedio del sistema”, explicó Stan Reynolds, presidente de 7-Eleven, durante la presentación de resultados del cuarto trimestre fiscal.

“Seguiremos aprendiendo de estas tiendas y ajustando nuestro nuevo estándar para satisfacer las necesidades de los consumidores ahora y en el futuro”.

Los nuevos formatos incluirán una mayor variedad de alimentos y bebidas, además de una oferta más amplia de productos.

Algunas ubicaciones incluso evolucionarán hacia modelos denominados ‘tiendas de combustible al mayoreo’, que no serán contabilizadas dentro del total oficial de tiendas.

El proceso de cierres forma parte de lo que la empresa denomina ‘optimización de portafolio’, es decir, la eliminación de puntos de venta con bajo desempeño.

De hecho, entre 2024 y 2025 ya se habían cerrado más de 600 sucursales, incluyendo cerca de 450 en América del Norte.

Entre los factores que han impactado al negocio destacan la caída en la venta de cigarrillos –que históricamente eran una fuente clave de ingresos–, con un descenso del 26% desde 2019, así como una menor afluencia de clientes y el impacto de la inflación.

Analistas del sector consideran que este movimiento representa un cambio profundo más que una simple expansión.

Blake Droesch, analista senior de retail en eMarketer, señaló que la empresa está cambiando completamente su modelo de negocio de una simple tienda de conveniencia a un concepto que combina tienda, restaurante y oferta de alimentos.

Este ajuste también se da en el contexto de los planes de su empresa matriz, Seven & I Holdings, de llevar a 7-Eleven a la bolsa.

Aunque la oferta pública inicial estaba prevista para 2026, se ha pospuesto hasta 2027 para dar tiempo a mejorar el desempeño de la compañía.

Como parte de esta renovación, la cadena ya adelantó que incorporará nuevos productos inspirados en cocina internacional, como pan de leche, sándwiches de huevo y ramen de miso, marcando una evolución frente a su oferta tradicional.

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