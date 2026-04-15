Nueva York: pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de abril

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir por las calles de Nueva York este miércoles? El pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 88 grados Fahrenheit (31ºC) y una mínima de 66 grados Fahrenheit (19ºC). La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a experimentar será de 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Sospechamos que ésta puede ser tu próxima duda y también contamos con respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 55% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 51% en el transcurso del día y del 54% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:17 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:35 h. En total habrá 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 86 grados Fahrenheit (20 y 30 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 15% por la tarde y 4% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.