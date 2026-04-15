Subastan chaleco salvavidas del Titanic: podría valer casi $500 mil

Más de un siglo después del trágico hundimiento del Titanic, uno de los objetos más simbólicos de la catástrofe vuelve a captar la atención mundial. Se trata de un chaleco salvavidas utilizado durante la noche del naufragio, que ahora será subastado y podría alcanzar un valor cercano a los $500,000 dólares.

De acuerdo con Fox News, la pieza perteneció a Laura Mabel Francatelli, una pasajera de primera clase que logró sobrevivir a la tragedia ocurrida en abril de 1912. El objeto podría venderse por una cifra estimada entre $339,000 y $475,000, reflejo de su relevancia histórica y su rareza en el mercado.

La historia detrás del chaleco salvavidas

El chaleco en subasta no es solo una reliquia: es un testimonio directo de supervivencia. Laura Mabel Francatelli lo utilizó al abordar el bote salvavidas #1 tras el impacto con el iceberg. Este bote, que tenía capacidad para aproximadamente 40 personas, fue lanzado al agua con apenas 12 ocupantes, una decisión que generó fuertes críticas y controversias en su época.

Uno de los elementos más llamativos de esta pieza es que fue firmada por 8 sobrevivientes que compartieron el mismo bote, lo que incrementa significativamente su valor histórico. Además, el objeto permaneció durante décadas en manos de la familia de Francatelli, antes de ser adquirido por un coleccionista privado hace unos 20 años.

Las crónicas recogidas por el medio citado anteriormente también apuntan a tensiones durante la evacuación. Se menciona que Sir Cosmo Duff Gordon, esposo de la diseñadora Lady Lucy Duff Gordon, habría realizado pagos a miembros de la tripulación para asegurar un lugar en el bote. Sin embargo, estas acusaciones nunca fueron completamente confirmadas.

Francatelli, quien tenía 22 años al momento del viaje, trabajaba como secretaria de Lady Lucy Duff Gordon. En sus memorias, recordó que, en medio del caos, le colocaron el chaleco salvavidas y le aseguraron que no debía preocuparse, poco antes de ser conducida a cubierta para su evacuación.

Tras ser rescatada por el RMS Carpathia, la embarcación que salvó a más de 700 personas, Francatelli regresó al Reino Unido. Un año después, en 1913, contrajo matrimonio con Maximilian Haering, un administrador hotelero.

La pareja emigró posteriormente a Nueva York, donde desarrolló su vida profesional en el sector hotelero. Años más tarde, tras la muerte de su esposo, Francatelli regresó a su país natal, donde vivió hasta su fallecimiento en 1967.

Una pieza única con valor histórico incalculable

La subasta del chaleco salvavidas ha despertado un gran interés entre coleccionistas y expertos en historia marítima. Según el subastador Andrew Aldridge, citado por Cover Media, este tipo de objetos son extremadamente escasos.

“Solo existen unos pocos salvavidas utilizados por sobrevivientes”, explicó, subrayando que la mayoría de ellas se encuentran en museos, lo que hace improbable que lleguen al mercado.

El valor del chaleco no solo radica en su antigüedad, sino también en su procedencia verificable, las firmas originales y su exhibición previa en instituciones de ambos lados del Atlántico. Estos factores lo convierten en una pieza altamente codiciada dentro del mundo del coleccionismo histórico.

Con esta subasta, el legado del Titanic vuelve a ocupar un lugar central en la memoria colectiva, recordando que, incluso después de más de 100 años, su historia sigue viva a través de objetos que sobrevivieron al desastre.

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