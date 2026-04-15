Trump no plantea extender la tregua con Irán, según fuentes

El presidente Donald Trump informó que no planea prolongar la tregua actual con Irán, un acuerdo que estableció un cese de hostilidades por un periodo de dos semanas desde el pasado 7 de abril, y que se encuentra actualmente en su octavo día de vigencia sin garantías de continuidad.

La decisión del mandatario fue comunicada inicialmente a través del corresponsal jefe en Washington de la cadena ABC, Jonathan Karl. Según el periodista, el Ejecutivo estadounidense no considera indispensable mantener la suspensión de las operaciones militares por más tiempo del pactado originalmente.

“El presidente Trump me dijo hoy que no está pensando en extender el alto el fuego. No cree que sea necesario“, declaró la fuente.

A pesar de la negativa a prorrogar el alto el fuego, Trump sugirió que los próximos días serán determinantes para el desarrollo del conflicto. El presidente manifestó a la prensa: “Creo que van a presenciar dos días increíbles. De verdad lo creo”.

Situación de las negociaciones en Islamabad

El conflicto bélico, que inició el 28 de febrero tras acciones conjuntas de Estados Unidos e Israel, buscaba resolverse mediante una mesa de diálogo en Pakistán. El pasado sábado, el vicepresidente JD Vance lideró una delegación para negociar con representantes iraníes, marcando el encuentro de mayor nivel desde 1979.

Sin embargo, las conversaciones en Islamabad finalizaron sin un consenso tras 21 horas de debate. Como respuesta, Trump instruyó a la Armada de Estados Unidos para ejecutar un bloqueo en el estrecho de Ormuz.

“Creo que un acuerdo es preferible porque así podrán reconstruirse. Tienen un régimen diferente ahora. No importa qué pase, hemos aniquilado a los radicales”, apuntó Trump.

A pesar del estancamiento, fuentes diplomáticas confirmaron a la agencia EFE que Pakistán ha enviado una propuesta formal para retomar las conversaciones para desatascar los puntos pendientes y celebrar una segunda vuelta de negociaciones al cierre de esta semana o inicios de la próxima para evitar la reanudación total de los enfrentamientos.

Sigue leyendo:

– Trump: la guerra con Irán está “cerca de terminar”

– Portaaviones estadounidense rodea África y podría sumarse al desplegado en Medio Oriente

– Aumentan tarifas de equipaje: Delta, JetBlue, United y Southwest reaccionan ante el alza de combustibles