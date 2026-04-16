Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 16 al 22 de abril

Flamenco & Lorca en el Teatro Thalía

Como parte el Teatro Fest 2026, la compañía Danza España presenta “Homenaje Flamenco a Federico García Lorca”, una propuesta escénica que conmemora los 90 años de su legado. Bajo la dirección artística de Yloy Ybarra, el espectáculo reúne a destacadas bailaoras como Juana Cala y Cristina Candela, junto a la cantaora-bailaora Sol “La Argentinita”, el guitarrista Raphael Brunn y el invitado especial Juan Murube. La velada combina flamenco, música en vivo y poesía en un recorrido emocional que celebra la pasión y el duende lorquiano.Del 16 al 26 de abril en el Teatro Thalía (41-17 Greenpoint Ave Sunnyside). Boletos: https://thaliatheatre.org.

Foto: Cortesía

Encuentro de arte afroamericano

El Gateways Music Festival Orchestra se une por primera vez al Dance Theatre of Harlem (foto) en una colaboración que celebra la excelencia artística afrodescendiente. Del 16 al 19 de abril, en el New York City Center (131 West 55th Street), interpretarán en vivo la icónica partitura de Igor Stravinsky para “Firebird”. Bajo la dirección de Jeri Lynne Johnson y Tania León, ganadora del Pulitzer, esta unión de dos instituciones emblemáticas potencia la fuerza escénica del ballet con una lectura musical cargada de profundidad cultural. Para más información y boletos, visite: https://www.gatewaysmusicfestival.org.

Foto: Nir Arieli

Dos noches con Alejandro Sanz

Alejandro Sanz regresa a nuestra área con dos conciertos como parte de su nueva gira “Y ahora qué? Tour 2026”. El viernes 17 de abril a las 8:00 pm se presentará en el Prudential Center de Nueva Jersey, seguido por un show el sábado 18 a la misma hora, en el Barclays Center. En este recorrido, el cantautor español fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo discográfico ¿Y Ahora Qué?, donde destacan temas como “Palmeras en el Jardín”, “No Me Tires Flores”, “Hoy No Me Siento Bien” con Grupo Frontera, “El Vino de Tu Boca” con Carín León, y “Bésame” junto a Shakira. Más información y boletos en: https://www.alejandrosanz.com/events.

Foto: Cortesía CMN Crédito: CMN | Cortesía

Fiebre disco en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) presenta el espectáculo “Disco Fever”, este sábado 18 de abril a las 8 pm, una noche dedicada a los grandes clásicos del género. El show reunirá a leyendas como The Trammps featuring Earl Young, Harold Melvin’s Blue Notes, France Joli, First Choice, Hues Corporation, Musique (foto), Lime, Fonda Rae y Rainere Martin. La velada será conducida por Joe Causi. Entradas disponibles llamando al 718-960-8835 o en la página https://www.lehmancenter.org/events/disco-fever.

Foto: Cortesía Lehman Center

Romeo y Prince Royce en la UBS Arena

Romeo Santos y Prince Royce arrancaron recientemente su gira primera gira en conjunto titulada “Mejor Tarde Que Nunca”, una producción de Cardenas Marketing Network (CMN), que este domingo 19 de abril llegará al escenario de la UBS Arena, en Belmont Park (2400 Hempstead Turnpike, 11003, Elmont, NY, US). La gira llega tras el éxito del álbum “Better Late Than Never”, que debutó #1 en el Top Album Global de Spotify, consolidando el alcance global del proyecto y la vigencia de ambos artistas como referentes indiscutibles de la bachata. A las 8:00 pm. Para más información y boletos, visite: http://cmnevents.com.

Foto: Cortesía Cardenas Marketing Network (CMN)

Feria de vino Orange Glou

La quinta edición de la Orange Glou Wine Fair regresa este domingo 19 de abril con una propuesta única para los amantes del vino. Este evento reunirá más de 100 vinos naranjas provenientes de países como México, Japón, China, España, Francia, Eslovenia, Hungría, Grecia, Georgia y Estados Unidos, ofreciendo una auténtica experiencia global. Durante cuatro sesiones (11 am?1 pm, 1?3 pm, 3?5 pm y 5?7 pm), los asistentes podrán degustar y aprender sobre este estilo ancestral, elaborado mediante el contacto de las pieles de uvas blancas con el mosto durante la fermentación, lo que da lugar a vinos de tonos dorados, ámbar y anaranjados. Fundada por la experta Doreen Winkler, es la única feria en Estados Unidos dedicada exclusivamente a los vinos naranjas. Se celebrará en Space LES (155 Suffolk Street). Boletos en: https://www.orangegloufair.com/tickets.

Foto: Nina Scholl

Festival de cine peruano

El festival “Filmed in Peru” celebra su cuarta edición en Nueva York, del 20 al 24 de abril, con una destacada selección de 10 largometrajes y 8 cortos provenientes de seis regiones del Perú. El público podrá disfrutar de estrenos en EE.UU., cine premiado y nuevas voces del panorama peruano, muchas veces fuera del circuito comercial. Además de las proyecciones, el festival ofrece encuentros con cineastas e invitados especiales, creando una experiencia única para descubrir historias auténticas y diversas del Perú contemporáneo. Para más información, visite: https://www.filmedinperu.com.

Foto: Cortesía

“The Last Request” en LATEA

El Teatro LATEA (107 Suffolk Street) presenta The Last Request, una comedia oscura escrita por Alejandro Casona y dirigida por Juan Valenzuela, en cartelera del 9 al 26 de abril. La obra, parte del Teatro Fest 2026, transcurre en el vestíbulo de un edificio de El Bronx en los años 50, donde la aparición de un cadáver elegantemente vestido desencadena una serie de situaciones absurdas y moralmente complejas entre los vecinos. Una pareja joven, una pareja mayor y una pareja de ciegos se ven envueltos en un enredo que mezcla codicia, sospecha y secretos ocultos. El hallazgo de dinero en los bolsillos del muerto intensifica el conflicto, llevando a escenas de humor físico y tensión creciente. El descubrimiento final de una nota con su “última petición” cierra la historia con ironía y sorpresa. Las funciones se realizan los jueves, viernes y sábados a las 7:30 pm, y los domingos a las 4:00 pm. Más información: https://teatrolatea.org/.

Nuevo menú de primavera en Le Pain Quotidien

La cadena de restaurantes belga Le Pain Quotidien estrenó su nuevo menú de primavera, una propuesta que renueva su oferta con una docena de platos y bebidas inéditas en los últimos seis años. Disponible de desayuno a cena, la carta apuesta por ingredientes naturales y sabores frescos de temporada. Entre las novedades destacan el Baked Eggs Benedict en croissant artesanal, el Pistachio Strawberry French Toast en brioche casero y opciones como el Tuscan Tuna Toast o el Chipotle Chicken Club Toastie. También sobresalen ensaladas como la Avocado & Charred Corn Caesar. En bebidas y pastelería, brillan el Iced Shaken Banana Chai, el regreso del Iced Strawberry Matcha Latte y el Strawberry Babka Brioche. Para más información, visite: https://www.lepainquotidien.com/us/en.

Cortesía Le Pain Quotidien

Cena estilo Carmine’s en el Meadowlands

El complejo Meadowlands Racing & Entertainment y el restaurante Carmine’s se unen para presentar An Evening with Carmine’s at the Meadowlands, una experiencia gastronómica única este 18 de abril a las 5:00 pm. El evento rinde homenaje a Carmine Abbatiello, cuya historia inspiró el nombre del icónico restaurante. Durante la velada, los asistentes disfrutarán de un buffet con los clásicos de Carmine’s, caracterizados por sus abundantes porciones al estilo familiar. La noche incluirá además un momento conmemorativo y oportunidades fotográficas que celebran su legado. Parte de los ingresos será destinada al Purple Haze Standardbred Adoption Program, apoyando el cuidado y adopción de caballos Standardbred. Para boletos, visite: https://events.ticketleap.com/tickets/meadowlandsracetrack/carmines.

Foto: Carmine’s

En Broadway: Titanique

Disfrute de “Titanique”, un musical que destaca por su humor desbordado así como por su elenco de alto calibre que eleva cada escena. La premiada Marla Mindelle retoma su celebrado papel como Céline Dion, funcionando como narradora excéntrica de esta historia reinventada. A su lado, el co-creador Constantine Rousouli encarna a Jack Dawson con carisma y comicidad. Uno de los nombres más llamativos es el de Jim Parsons, ganador del Emmy, quien aporta un giro inesperado al interpretar a Ruth DeWitt Bukater, mientras que la mexicana Melissa Barrera brilla como Rose en su debut en Broadway, combinando presencia escénica y sensibilidad. Completan el elenco Deborah Cox como Molly Brown, Frankie Grande, John Riddle como Cal y Layton Williams en el papel del iceberg, en una muestra del tono irreverente del montaje.

La obra está coescrita por Tye Blue, Marla Mindelle y Constantine Rousouli, con dirección del propio Blue. Tras un exitoso recorrido Off-Broadway y múltiples producciones internacionales, este musical ganador del Olivier confirma su lugar como uno de los fenómenos teatrales más divertidos y originales de la temporada. En el St. James Theatre (246 W 44th Street, NYC). Boletos llamando al (888) 959-1874 o en la página https://titaniquebroadway.com.