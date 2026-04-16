Caen las solicitudes de desempleo en abril, pero el mercado laboral débil ya afecta tu salario

Las solicitudes de beneficios por desempleo cayeron esta semana, pero los recortes anunciados por empresas como UPS, Amazon y Oracle revelan que el mercado laboral sigue bajo presión.

Según el reporte del Departamento de Trabajo (DOL) publicado este jueves 16 de abril de 2026, el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo para la semana que terminó el 11 de abril descendió 11,000 hasta alcanzar 207,000, su mayor caída semanal desde febrero, y que confirma que los despidos activos en el país se mantienen en rangos históricamente bajos.

Sin embargo, el panorama laboral más amplio muestra señales contradictorias que afectan directamente a los trabajadores hispanos.

Una caída en solicitudes de desempleo que no lo dice todo

Si bien el dato parece alentador, no cuenta la historia completa del empleo en Estados Unidos en esta parte del año.

Según el Departamento de Trabajo, la media móvil de cuatro semanas —que suaviza las fluctuaciones semanales— subió levemente a 209,750 solicitudes, lo que indica una tendencia de fondo más estable, aunque no indica un descenso en el desempleo.

El número de solicitantes que continúan cobrando beneficios aumentó en 31,000 hasta alcanzar 1.82 millones en la semana que terminó el 4 de abril. En el mismo periodo del 2025, había 1.78 millones de personas cobrando su beneficio.

“Las aplicaciones para beneficios de desempleo se mantienen dentro del rango histórico de los últimos años”, explicó el Departamento de Trabajo en su reporte semanal.

El contexto: recortes masivos que aún no aparecen en las cifras

Sin embargo, estos números deben contrastarse debido a que hay un desfase entre lo que las empresas anuncian y lo que los datos reflejan. Esa brecha importa y le da otro sentido a la situación del empleo en el país.

En marzo de 2026, diferentes empresas estadounidenses anunciaron 275,240 recortes de empleo, un incremento del 60% respecto a febrero y 205% respecto al mismo mes del año anterior, según el reporte de Challenger, Gray & Christmas. Los expertos señalan que este incremento deriva de la incertidumbre provocada con los aranceles, el aumento de los costos energéticos asociados al conflicto con Irán y la reconfiguración tecnológica de varios sectores.

Entre las empresas con recortes activos figuran UPS (30,000 empleos en 2026), Amazon, Oracle, Morgan Stanley, Block y Meta. Estos despidos se procesan a lo largo de semanas y aparecen gradualmente en los reportes de solicitudes de desempleo de diferentes semanas, por lo que pueden afectar la percepción real de la situación laboral en el país.

“El reporte del 17 de abril será el primero que pueda capturar de forma mecánica los efectos de los aranceles en despidos”, planteó un análisis de Verified Investing publicado la semana pasada.

El mercado laboral: pocas contrataciones y pocos despidos

Este panorama indica que la situación laboral de 2026 mantiene un equilibrio frágil que ha alertado a los economistas, quienes describen la situación actual como un mercado de “bajo despido, baja contratación”, que implica que difícilmente un trabajador pierde su empleo, pero tampoco hay una dinámica activa de nuevas oportunidades.

El empleo creció 178,000 en marzo, su mayor ganancia mensual en 15 meses, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Mientras que la tasa de desempleo bajó a 4.3% principalmente porque 396,000 personas abandonaron la fuerza laboral, no porque encontraran trabajo. La tasa de participación laboral cayó a su nivel más bajo desde la pandemia.

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En términos prácticos, este panorama refleja que quien está empleado se aferra a su puesto y quien está desempleado tarda más en reinsertarse.

Lo que más preocupa: la desaceleración salarial y el efecto negativo en los bolsillos

Un dato que pasó relativamente desapercibido revela que hay una presión real sobre los bolsillos de los trabajadores.

Según el BLS, el crecimiento salarial de marzo fue el más lento en casi cinco años, según Reuters. En términos reales, es decir, ajustados a la inflación, los salarios por hora cayeron 0.6% mensual en marzo, porque los precios subieron más rápido que los ingresos. Anualmente, el crecimiento real del salario es apenas del 0.3%.

Para una familia que gana lo mismo que hace un año pero enfrenta una inflación del 3.3% anual, con un incremento de +12.5% en energía, así como alzas en otros servicios, el efecto real es una pérdida de poder adquisitivo que no aparece en ningún comunicado oficial.

¿Por qué esto afecta más a los trabajadores hispanos?

El mercado laboral no funciona igual para todos. La comunidad hispana está más expuesta a la situación laboral, pero es un indicador que los datos nacionales tienden a ocultar.

Según el BLS, la tasa de desempleo para trabajadores hispanos en marzo de 2026 fue del 5.2%, casi 2% por encima de la tasa de trabajadores blancos no hispanos (3.6%).

Además, los trabajadores hispanos están sobrerrepresentados en sectores con mayor volatilidad de empleo: construcción, servicios de alimentos, transporte y manufactura, todos afectados por el alza en costos energéticos y la incertidumbre arancelaria.

La desaceleración del crecimiento salarial también afecta a las personas que tienen los ingresos más bajos. En un contexto donde los costos por alquiler, la gasolina y los servicios siguen subiendo, el margen financiero de estas familias se estrecha mes a mes.

Semanas clave para entender el impacto real

Los analistas coinciden en que los próximos reportes determinarán si el mercado laboral absorbe la presión actual o cede.

El reporte de solicitudes de desempleo de este jueves será el primero que pueda reflejar despidos derivados directamente de los aranceles vigentes desde el 5 de abril. El del 23 de abril será el primer dato que contenga dos semanas completas post-aranceles. Si las solicitudes superan de forma sostenida el umbral de 225,000, los economistas consideran que marcaría un cambio de tendencia en el mercado.

“El rango de 200,000 a 250,000 ha sido el corredor normal desde la recuperación pospandemia. Salir de ese rango al alza sería una señal clara de deterioro”, advirtió un análisis de Verified Investing.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las solicitudes de desempleo en abril de 2026

¿Qué son las solicitudes de beneficios por desempleo y por qué importan?

Son solicitudes que presentan los trabajadores que perdieron su empleo para recibir pagos temporales del gobierno. Es uno de los indicadores más rápidos del estado del mercado laboral.

¿Las 207,000 solicitudes de esta semana son una buena señal?

Es una señal neutral. La cifra cayó respecto a la semana anterior y estuvo por debajo de las expectativas de los analistas. Pero la media móvil de cuatro semanas sigue subiendo levemente.

¿Por qué hay tantos recortes de empleo si las solicitudes siguen bajas?

Los despidos se anuncian semanas o meses antes de ejecutarse. Muchos empleados reciben indemnizaciones o cumplen periodos de aviso que retrasan su ingreso al sistema de solicitudes.

¿Cómo afecta el alza de aranceles al empleo de los trabajadores hispanos?

Los aranceles encarecen materiales importados, provocando reducciones de turnos o cierres en manufactura, construcción y transporte, sectores donde los hispanos tienen alta concentración laboral.

¿Debería preocuparme si trabajo en un sector vulnerable?

Si trabajas en manufactura, construcción, transporte o retail, es recomendable estar informado sobre la situación de tu empleador y actualizar tu currículum.

Conclusión

Las 207,000 solicitudes de esta semana son un número tranquilizador sobre el empleo en la superficie. Pero el mercado laboral de 2026 está construido sobre una serie de tensiones que los datos semanales aún no capturan completamente: recortes masivos en proceso, salarios reales que pierden terreno frente a la inflación y una dinámica de “bajo despido, baja contratación” que mantiene el empleo estático sin generar movilidad económica real.

Para los trabajadores hispanos, el escenario es especialmente relevante. Las próximas semanas dirán si la resiliencia que han mostrado los datos hasta ahora se sostiene, o si las grietas comienzan a ser visibles en las estadísticas oficiales.

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