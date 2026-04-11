Nueva York perdió 19,500 empleos en el sector privado: la alcaldía espera revertirlos con “justicia económica”

Nueva York perdió 19,500 empleos en el sector privado el año pasado, según el Departamento de Trabajo (DOL) del estado.

Ante unas cifras preocupantes, el alcalde Zohran Mamdani reconoció que la ciudad se enfrenta a un mercado laboral difícil, pero insistió en que se muestra optimista respecto a ciertas tendencias económicas.

“Creo que nos enfrentamos a algunas cifras inquietantes. Pero me siento sumamente alentado por lo que también hemos observado simultáneamente”, dijo Mamdani en declaraciones a The New York Times en el Ayuntamiento el miércoles, en vísperas de cumplir este viernes sus primeros 100 días en el cargo. “Estamos viendo la mayor demanda de espacio de oficinas en Manhattan en más de una década”, agregó.

Esta semana la alcaldía creó el cargo “zar de los pequeños negocios” para reducir la burocracia que enfrentan los propietarios de micro empresas en Nueva York.

La incertidumbre económica y la pérdida de empleos en el sector privado figuran entre los problemas más graves que afronta el alcalde, quien se define de tendencia socialista democrática y basó su campaña en convertir la urbe en un lugar más asequible para la clase trabajadora.

Pero muchos de los mecanismos de los que disponen los alcaldes para fomentar el crecimiento económico -como las exenciones fiscales y otros incentivos para atraer empresas- resultan difíciles de conciliar con los valores políticos declarados por Mamdani.

Esa tensión quedó crudamente de manifiesto la semana pasada, cuando el DOL-NY publicó unas estadísticas que revelaban que la ciudad había perdido 19,500 empleos en el sector privado durante el año pasado. Esa cantidad, que forman parte de una tendencia anterior al mandato de Mamdani, contrastaban con la situación de otras zonas del estado, que experimentaron un crecimiento del empleo.

El pasado mes de agosto, el ritmo de creación de empleo en la ciudad de Nueva York cayó a su nivel más bajo desde 2003, con la única excepción de los periodos de la pandemia y la Gran Recesión.

“A tres meses de asumir la alcaldía, Mamdani aún no se ha centrado en el desarrollo económico ni en la creación de empleo. No ha presentado un plan de empleo ni ha nombrado a nadie para dirigir la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad (NYCEDC), y su administración ha sugerido reorientar el enfoque de la corporación hacia la asequibilidad y los derechos de los trabajadores. Si bien todos los alcaldes del siglo XXI en la ciudad de Nueva York han tenido un vicealcalde con el título de “desarrollo económico”, Mamdani ha optado por nombrar a una vicealcalde para la justicia económica“, comentó The New York Times.

“Sabemos que hay un enfoque en la justicia económica, pero aún desconocemos el enfoque del alcalde para impulsar el empleo e invertir en la infraestructura básica”, comentó Andrew Rein, presidente de la Comisión Ciudadana de Presupuesto (CBC), un organismo de control fiscal.

Cuando se le pregunta sobre su estrategia de creación de empleo, Mamdani suele mencionar sus planes para ofrecer más guarderías gratuitas como algo que atraerá empresas a la ciudad. También ha depositado sus esperanzas en las ventajas económicas de la Copa Mundial, parte de la cual se celebrará al otro lado del río Hudson, en Nueva Jersey, en junio y julio. El miércoles comentó ambas intenciones. “Hemos visto estudios que estiman que la ciudad perdió más de $20 mil millones de dólares en actividad económica hace unos años debido a la falta de este servicio de guardería”, declaró. Describió luego la próxima Copa Mundial como “una oportunidad económica multimillonaria”.

Mamdani pretende financiar la expansión de la guardería con impuestos más altos a las personas y empresas adineradas, algo que a la vez podría ahuyentar las inversiones. Ambas propuestas requerirían la aprobación de los legisladores en Albany y, ante la fuerte oposición de Wall St, no está nada claro que la gobernadora Hochul -quien busca ser reelecta en noviembre- y los asambleístas aprueben los aumentos de impuestos.

Los líderes empresariales que se opusieron a la candidatura de Mamdani han utilizado el debilitamiento del mercado laboral como prueba de que las políticas fiscales propuestas por él pondrían en peligro la salud económica de la ciudad.

En su carta anual a los accionistas, el director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió que los impuestos en Nueva York ya son opresivos, que su banco ya emplea a más personas en Texas que en NYC y que “ninguna ciudad, ni empresa, ni país tiene un derecho divino al éxito”.

Los analistas presupuestarios también expresan su preocupación por la situación financiera a largo plazo de la ciudad, ya que las agencias de calificación crediticia han advertido sobre una posible rebaja en la calificación de la deuda de la ciudad.

El contralor de NYC, Mark Levine -también del Partido Demócrata-, declaró el lunes que le preocupa que “al descuidar una agenda de crecimiento” la ciudad termine quedándose sin ingresos suficientes. “En parte, se trata simplemente de una cuestión de mensaje y retórica”.

James Whelan, presidente de la Junta Inmobiliaria de Nueva York (REBNY), lamentó la relación del alcalde con los líderes empresariales, afirmando: “Sería estupendo tener a alguien en el cargo a quien la comunidad empresarial pudiera recurrir”.

El miércoles Mamdani declaró que, efectivamente, había hablado con líderes de Wall St, pero declinó nombrar a ninguno. “Algunas de esas conversaciones se basan en el hecho de que son de carácter privado”, justificó.

Durante la entrevista, Mamdani también se distanció de su propuesta de aumentar los impuestos a la propiedad en la ciudad de Nueva York, que enfureció a los líderes políticos negros de Queens, así como a los numerosos propietarios de viviendas a quienes representan. “Seguimos trabajando a diario para garantizar que esa propuesta quede descartada”, afirmó.

El alcalde, quien hace gran hincapié en los derechos laborales, ha reforzado las facultades de su Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP). Al preguntársele en una entrevista reciente cómo respondería a las inquietudes de que su agresiva agenda frenará el crecimiento económico, ese comisionado, Sam Levine, respondió: “No lo veo como una disyuntiva. Quiero que aumente el empleo… Quiero que la industria prospere en Nueva York, pero todos deben respetar las reglas”.

Según un reciente estudio, más de 16,300 apartamentos saldrán al mercado en Nueva York tras conversión de oficinas debido a presiones financieras y demográficas e incentivos respaldados por el gobierno local. Adicionalmente, el turismo ha sufrido por una baja en el número de visitantes extranjeros a NYC motivada aparentemente por la retórica antiinmigrantes y arancelaria de Donald Trump, pero la ciudad espera revertirlo este verano con el Mundial 2026 y la celebración de los 250 años de la Independencia.