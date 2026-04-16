EE.UU. dice que Machado podrá volver a Venezuela y participar “libremente” en una elección

Estados Unidos afirmó que la líder opositora venezolana María Corina Machado podrá regresar a Venezuela y participar “libremente” en futuras elecciones, en el marco de las condiciones que Washington considera necesarias para una transición democrática en el país.

Así lo señaló el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, durante una audiencia en la Cámara de Representantes titulada “Latin America After the Fall of Maduro”, donde afirmó que el proceso electoral venezolano debe incluir la participación de figuras opositoras actualmente en el exilio o limitadas políticamente.

“Todas las personas, incluida María Corina Machado, a quien también respeto mucho, va a poder volver y participar libremente en una elección”, sostuvo Kozak, al remarcar que uno de los objetivos de la administración de Donald Trump es garantizar comicios con condiciones competitivas, registro electoral actualizado y la presencia de observadores internacionales.

El funcionario explicó que este escenario forma parte de una fase más amplia de transición en Venezuela, en la que, según dijo, ya se habría avanzado en la estabilización del país tras la captura de Nicolás Maduro.

En ese sentido, señaló que el siguiente paso es la etapa de recuperación económica y reconciliación política.

“La fase uno era la estabilización. Básicamente, lo hemos conseguido”, afirmó Kozak, al asegurar que no se produjo el deterioro de seguridad, el aumento de bandas criminales ni una crisis migratoria masiva que se temía inicialmente.

Añadió que la fase dos implica “la recuperación de la economía” y la “reconciliación política” como condiciones para avanzar hacia elecciones.

Ley de amnistía

En ese contexto, destacó que las autoridades interinas en Venezuela han impulsado medidas como una ley de amnistía y la liberación de presos políticos. Según precisó, “en la última hora más o menos, el gobierno interino venezolano ha liberado otros 50 más”, en referencia a excarcelaciones recientes.

No obstante, según conteo de organizaciones sin fines de lucro, todavía quedan al menos 485 presos políticos en Venezuela.

Kozak subrayó además que Estados Unidos mantiene presión sobre los ingresos petroleros del país y que estos recursos están siendo utilizados en el marco de la transición. “Tenemos un control muy significativo sobre los ingresos del petróleo en este momento”, afirmó.

El funcionario concluyó que la administración estadounidense respalda el fortalecimiento institucional en la región y la creación de condiciones para una transición democrática en Venezuela, incluyendo la participación de la oposición, la reconstrucción de la vida política y la celebración de elecciones consideradas competitivas.

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