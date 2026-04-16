El director interino de ICE, Todd Lyons, deja el DHS

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, dejará su cargo dentro del Departamento de Seguridad Nacional, con fecha efectiva el 31 de mayo, según confirmó el nuevo titular de la agencia.

El anuncio fue realizado mediante un comunicado del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien agradeció la gestión del funcionario al frente del ICE durante un periodo marcado por fuertes tensiones políticas y operativos migratorios de alto impacto.

“Gracias a su liderazgo, las comunidades estadounidenses son más seguras”, afirmó, al tiempo que le deseó éxito en su próxima etapa en el sector privado.

Mullin no detalló las razones de la salida de Lyons, que había sido designado como director interino en marzo de 2025 durante la administración de Donald Trump, en reemplazo de Caleb Vitello, posteriormente reasignado.

Gestión marcada por redadas

La gestión de Lyons coincidió con una etapa de redadas migratorias a gran escala en varias ciudades gobernadas por demócratas, una política que generó protestas en distintos puntos del país y un intenso debate sobre el uso de la fuerza federal.

En ese contexto, episodios violentos registrados en operativos en Minneapolis este año aumentaron la presión sobre la agencia, tras incidentes en los que agentes federales dispararon contra ciudadanos estadounidenses, provocando una ola de críticas políticas y sociales.

La salida del funcionario ocurre apenas horas después de que compareciera ante una subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, donde fue interrogado sobre el aumento de muertes bajo custodia del ICE y las condiciones de los centros de detención.

De acuerdo con datos oficiales, alrededor de medio centenar de migrantes han muerto en instalaciones del ICE en lo que va del año, una cifra que ha intensificado el escrutinio sobre la agencia.

Con su salida, la dirección del ICE vuelve a quedar vacante, en un organismo que no ha tenido un director confirmado por el Senado desde la administración de Barack Obama.

Con información de EFE.

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