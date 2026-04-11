ICE detuvo a médico venezolano en Texas pese a estar en proceso para regularizar su estatus

Agentes de ICE detuvieron al médico venezolano Ezequiel Véliz en Texas, un caso que ha generado preocupación entre sus familiares, quienes aseguran desconocer su paradero y cuestionan las condiciones en las que se produjo el procedimiento, pese a que el profesional se encontraba en un proceso legal para regularizar su estatus en Estados Unidos.

Su hermana Génesis Véliz dijo en una entrevista con Telemundo que han pasado más de 48 horas sin que la familia reciba información precisa sobre el centro de detención en el que se encuentra ni sobre su estado de salud.

“Solo le han permitido un minuto y medio de comunicación para darnos el número del abogado. No sabemos cómo está, si está comiendo, si tiene frío o en qué condiciones se encuentra”, señaló.

De acuerdo con su relato, al médico lo detuvieron mientras se trasladaba junto a su esposo, un ciudadano estadounidense, hacia Houston, en medio de una mudanza. En el trayecto fueron interceptados por autoridades migratorias.

Aunque su pareja confirmó su ciudadanía, Véliz explicó que no era ciudadano, pero que contaba con documentación que respaldaba su situación migratoria en curso. Pese a ello, fue arrestado.

Su hermana sostiene que el médico portaba una carta del State Board de Medicina y documentos de inmigración que acreditaban que está a la espera de una visa J-1, solicitada por el hospital donde ejerce.

Incluso, aseguró que el trámite se encontraba activo, aunque sin respuesta definitiva por parte de las autoridades.

Ezequiel Véliz ingresó originalmente a Estados Unidos con visa de estudiante y posteriormente se acogió al Estatus de Protección Temporal. Ante las dificultades surgidas con este programa en los últimos meses, el centro de salud donde trabajaba inició el proceso para cambiar su estatus migratorio y retenerlo como profesional.

“Todo lo hizo bajo la ley, con asesoría de abogados y respetando cada paso”, insistió su hermana, quien también subrayó que él no posee antecedentes penales.

Según su familia, Véliz se desempeñaba como médico residente en medicina familiar en McAllen, una zona con alta demanda de profesionales de la salud, especialmente para el tratamiento de enfermedades como la diabetes.

Durante su ejercicio, ha recibido reconocimientos como “médico residente del año” y participó en iniciativas para atender a comunidades con acceso limitado a servicios médicos. Incluso, fue invitado a colaborar con el Board de Médicos de Texas por su desempeño.

“Su vocación siempre ha sido ayudar. Sus pacientes siguen llamando al hospital preguntando por él”, afirmó Génesis Véliz.

La familia ha iniciado gestiones con abogados y busca apoyo de congresistas para esclarecer la situación. Además, han impulsado campañas en redes sociales para visibilizar el caso y presionar por información oficial.

“Sabemos que no es el único caso. Queremos alzar la voz por todas las familias que están pasando por lo mismo”, dijo.

Sobre este caso, el congresista Joaquín Castro, quien ha ayudado a otros migrantes detenidos irregularmente por ICE, publicó en Instagram: “El año pasado, el doctor Ezequiel Véliz fue nombrado 2025 residente del año en UT Health, Valle del Rio Grande. La semana pasada, ICE lo detuvo en McAllen, Texas, apartándolo de su familia, su vida y sus pacientes”.

“La campaña de deportación masiva de la administración Trump está destruyendo vidas. ICE no está yendo tras lo peor de lo peor, están dirigiéndose a personas como el Dr. Véliz, que ha estado viviendo en los Estados Unidos durante nueve años, casado con un ciudadano estadounidense y satisfaciendo las necesidades de salud de una población muy poco atendida”, añadió.

Castro exigió la liberación inmediata de Véliz.

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