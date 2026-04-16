Esposa de Eugenio Derbez defiende la seguridad familiar ante la difusión de “irresponsables” rumores financieros

Uno de los actores mexicanos con mejor trayectoria a nivel internacional es Eugenio Derbez, de quien han surgido rumores sobre una supuesta fortuna que estaría rondando entre los 30 millones de dólares. No obstante, su esposa Alessandra Rosaldo aclaró esa situación.

Inclinado principalmente hacia la comedia, Derbez participó en múltiples proyectos locales, como “La Familia Peluche” y la conmovedora película que alcanzó el éxito global “No se aceptan devoluciones“.

Mientras que internacionalmente popularizó la voz del famoso Burro en la saga de “Shrek”. Además, participó en las producciones de “Instructions Not Included, Overboard” y “How To Be a Latin Lover”.

Alessandra Rosaldo habla sobre el patrimonio de Eugenio Derbez

Aunque Eugenio cuenta con una larga trayectoria, los comentarios en redes sociales sobre su posible “fortuna” no han pasado desapercibidos y su esposa alzó la voz al respecto.

“De entrada, yo no sé de dónde sacan sus cálculos, ni cómo, ni por qué“, manifestó la cantante y pareja de Derbez, dejando saber su inconformidad con esas alegaciones.

Además, Rosaldo considera que es una completa irresponsabilidad de quienes estén difundiendo esos números porque, incluso, puede afectar su entorno familiar.

“Me parece peligrosísimo y muy delicado“, añadió Rosaldo, aclarando que esa cifra no tiene que ver con la realidad y la seguridad de los suyos puede verse afectada tras una conclusión sin tener base verídica de los datos verdaderos.

Aunque evidentemente no reveló detalles sobre una posible cifra del patrimonio de Eugenio, Rosaldo no ocultó su molestia, dando a entender que son falsos esos rumores de las finanzas del actor mexicano.

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