Alessandra Rosaldo defiende a su hija Aitana tras recibir fuertes críticas en redes

Luego de que José Eduardo Derbez se pronunciara en defensa de su hermana Aitana por los comentarios que surgieron tras su aparición en un video cantando junto a Vadhir el tema Golden, de la película KPop Demon Hunters, ahora es Alessandra Rosaldo quien rompe el silencio y defiende a su hija.

En un breve encuentro con la prensa, la cantante y actriz expresó su preocupación por la facilidad con la que algunas personas emiten comentarios hirientes en redes sociales, sin considerar el impacto que estos pueden tener, especialmente cuando se trata de una menor de edad. No obstante, aseguró que ha trabajado con su hija para que este tipo de mensajes no la afecten de manera profunda.

“Sé perfectamente bien quién es mi hija, conozco sus talentos, conozco sus capacidades”, afirmó Rosaldo al ser cuestionada sobre las críticas.

La vocalista de Sentidos Opuestos fue más enérgica al responder sobre el tipo de expresiones negativas que recibió Aitana en plataformas digitales.

“La gente solamente puede escupir aquello que trae adentro. Entonces, si alguien tiene suficiente enojo, frustración y odio dentro de sí como para escupir cosas sobre una niña, ¿qué les puedo yo decir?”, declaró.

Para cerrar, Alessandra destacó la relación cercana que existe entre Vadhir y Aitana, subrayando que su vínculo va más allá de lo artístico.

“Entre Vadhir y Aitana hay una conexión hermosa. Estar con ellos es de verdad, derretirte de amor”, señaló.

Cabe mencionar que días antes, José Eduardo Derbez también se refirió al tema, mencionando que existe una diferencia clara entre las críticas dirigidas a figuras adultas y aquellas que involucran a menores.

“Es bien fuerte y difícil opinar. La gente opina mucho, pero yo creo que meterse con menores de edad sí ya cambia la cosa. Con nosotros, ahora sí que ya uno está curtido de todo lo que nos pueden llegar a decir y tirar, pero creo que sí con menores no está padre. Pero bueno, también controlar las redes sociales es difícil”, expresó el actor.

