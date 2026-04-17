Demócrata Analilia Mejía ganó elección especial en NJ: sustituirá en el Capitolio a gobernadora Sherrill

Analilia Mejía ganó el jueves una elección especial en Nueva Jersey para la Cámara de Representantes de EE.UU., derrotando al republicano Joe Hathaway con un mensaje centrado en hacer frente al mandatario Donald Trump y defender las políticas progresistas.

La hispana de 48 años y ex directora de Working Families Alliance, contó con el respaldo del senador estadounidense por Vermont, Bernie Sanders, y ocupará hasta enero el escaño que anteriormente detentaba la gobernadora demócrata Mikie Sherrill. Mejía nació y creció en Elizabeth (NJ), con una madre de Colombia y un padre de República Dominicana.

“Su victoria representa un triunfo para el sector progresista y significa que los demócratas retienen el escaño del 11º Distrito en la Cámara, donde los republicanos ostentan una estrecha mayoría. Asimismo, se suma a una serie de victorias obtenidas por los demócratas de cara a las elecciones de mitad de mandato de este año”, comentó la agencia Associated Press.

Anoche, tras conocerse su triunfo, Mejía habló en Montclair (NJ) ante simpatizantes, quienes corearon al unísono con ella que era una “nueva miembro del Congreso: incorruptible, libre de ataduras y con carácter”.

A lo largo de la campaña, los republicanos la criticaron por considerarla demasiado inclinada hacia la izquierda. Ella refutó dichos argumentos, abogando por una mejor atención médica y educación, y arremetiendo contra los multimillonarios por ejercer un “estrangulamiento” sobre la economía.

“No resulta radical afirmar que un trabajador que se esfuerza a diario no logra llegar a fin de mes; que merece justicia, que merece salarios más altos”, declaró Mejía el jueves por la noche. “Eso no es radical; eso es tener buena conciencia. Eso es una buena economía”.

El 11.º Distrito Congresional de Nueva Jersey, que alguna vez fue un bastión republicano, ha tendido hacia el Partido Demócrata desde 2018. Mejía y Hathaway podrían enfrentarse nuevamente en noviembre para un mandato completo de dos años.

Mejía obtuvo una licenciatura en Literatura Comparada en 2000, una Maestría en Políticas Públicas en la Escuela de Planificación y Políticas Públicas Edward J. Bloustein en 2002, y una maestría en Relaciones Laborales y Educación en la Escuela de Gestión y Relaciones Laborales en 2003; todos estos títulos en la Universidad Rutgers–New Brunswick.