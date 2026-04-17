Fans se quejan del ruido excesivo en juegos en Yankee Stadium

El Yankee Stadium es uno de los estadios más emblemáticos de las Grandes Ligas, pero en esta temporada ha sido una molestia para fanáticos por el excesivo ruido que hay en todo momento en los juegos.

Los sonidos como cornetas, alarmas, el ruido de Star Wars para los bateadores cuando hay dos strikes se han convertido en una molestia para los aficionados, aunque de parte de los Yankees buscan recrear una atmósfera como los juegos de NBA.

Jason Zillo, vicepresidente de comunicaciones y relaciones con los medios de los Yankees, afirmó que la banda sonora incesante del Yankee Stadium forma parte de un “esfuerzo concertado para aumentar el ritmo y la intensidad” durante los momentos de calma del partido, con la esperanza de crear “un ambiente de estadio” similar al de un partido de la NBA.

“Es evidente que hay mucha más actividad entre lanzamientos, lo cual es intencional”, continuó el portavoz, quien afirmó que el volumen del estadio no ha aumentado en los últimos años. “La experiencia en el estadio está en constante evolución y cambio, y es importante evolucionar con ella”.

“I’ve asked for new speakers, to put the speakers in a different spot, change the speakers — do something — and they continue to just turn it up on the fans,” Aaron Judge said.



The #Yankees say all the music, sound effects, etc. are part of "concerted effort," though. They want… https://t.co/D3PvB196Yc — Gary Phillips (@GaryHPhillips) April 17, 2026

Aaron Judge y jugadores pidieron más sonidos en Yankee Stadium

De acuerdo a la radio WFAN, Aaron Judge, capitán de los Yankees de Nueva York y los jugadores fueron los que pidieron más sonidos durante los juegos para convertir el ambiente en algo similar al Madison Square Garden.

Aaron Judge habló sobre entender la molestia de los fanáticos y pidió nuevas bocinas o que las cambien de lugar para que puedan disfrutarla más los jugadores sin molestar a los aficionados.

“He pedido altavoces nuevos, que los cambien de sitio, que hagan algo, y siguen subiendo el volumen para fastidiar a los aficionados”, dijo Judge. “Si yo fuera aficionado, tampoco me gustaría. Pero como jugadores, estamos todos aquí sentados y seguimos sin oír la música”.

Los aficionados se han quejado del ruido incluso desde las transmisiones televisivas que interrumpe la voz de los comentaristas.

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